創新論壇17日登場／光寶總座邱森彬：能源驅動 AI、永續共進

光寶（2301）總經理邱森彬表示，未來的時代必然是以綠色韌性為主軸，以能源作為戰略核心，光寶以轉能、節能、控能、儲能為核心發展策略，集中30多年的「製電」優勢，以高瓦數、高密度與高轉換效能，滿足微型電網網路中功率使用的更高靈活性、可靠性和韌性需求。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續，各行各業發揮核心技術優勢，以各種智慧創新解決方案，撙節能源，減少碳排，維護生物多樣性。

本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、元大投信、長榮集團。邱森彬當天將以「能源驅動，AI與永續共進的未來」為題，分享近年光寶在AI創新科技驅動淨零碳排所做的努力。

邱森彬指出，從宏觀的視野，深刻地感受企業對全球氣候變遷與調適的迫切與必要性，光寶多年前已導入國際標準以及環境法規，進行溫室氣體減排、能源使用效率優化、製程與產品材料全面轉向低碳設計等，協同供應鏈為未來低碳競爭力預做準備。

另外，光寶近年積極轉型，策略性布局高成長高價值事業，資料中心電源、電動車能源、5G等應用均為重要的新事業，也是中長期主要成長主軸之一。尤其2023年為「生成式AI元年」，超級運算能力啟動各產業的創新變革，AI伺服器電源產品需求大幅提升。因應超級算力所需電源系統能源效率及散熱管理，成為光寶發展資料中心事業的重要依據。

光寶從既有的電源管理基礎上，擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案，推升光寶近年營運在雲端電源系統展現強勁的成長動能。

邱森彬說，從產業角度來看，每個生態系依賴每個產業提出的解決方案，共同把產業推到極致並進步，過去光寶在資通訊時代，提供最好的電源解決方案，從過去電腦到伺服器、到現在雲端、資料中心需要的電源，光寶都配合產業需求提出最好的解決方案。

近期AI應用火熱，為科技發展帶來新氣象，惟耗電成為產業痛點，電源需求從3KW、5KW、8KW，甚至2027年都因應客戶需求要提出16KW的解決方案，這也配合未來ESG趨勢，光寶不只是滿足客戶需要的電源技術，更有義務及責任讓電源使用效率更好，協助AI PC或邊緣運算產業持續向前精進。

點我報名

商品推薦