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輝達一半供應鏈在桃園…賴總統要把AI產業移中南部 張善政曝隱憂

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統今出席活動時表示，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展。桃園市長張善政（圖）下午回應，AI產業的競爭是國際賽，桃竹苗等具備AI產業發展優勢的地區，也應該獲得政策資源挹注。本報資料照片
賴清德總統今出席活動時表示，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展。桃園市長張善政（圖）下午回應，AI產業的競爭是國際賽，桃竹苗等具備AI產業發展優勢的地區，也應該獲得政策資源挹注。本報資料照片

賴清德總統今出席活動時表示，台灣產業將扭轉過去「重北輕南」的面貌，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展。桃園市長張善政下午回應，平衡南北發展的思考可以理解，但AI產業的競爭是國際賽，桃竹苗等具備AI產業發展優勢的地區，也應該獲得政策資源挹注，否則可能會讓台灣整體在AI應用產業上落後國際。

張善政提到，桃園不僅是全球AI產業的發動機，NVIDIA執行長黃仁勳日前訪台提到「43台廠供應鏈」，桃園就占了22家，超過一半，是全世界重要的AI算力輸出地區；且轄內大學眾多，與北部許多知名學府距離也近，在產業、人才及交通都具優勢。

張善政說，產業群聚的發展應該以客觀條件為基礎，希望賴總統務實且整體考量，不要跳脫產業發展邏輯；若是忽視既有的基礎，未能落實且強化桃園與整個桃竹苗科技廊道的優勢，提升國家整體競爭力恐怕只會變成口號。

市府指出，賴總統選前提出桃竹苗大矽谷計畫，選後政院也正式通過，政院官網公布的策略之一就是「深耕在地前瞻技術驅動產業創新」，內容包括在地產業透過晶片、生成式AI、5G等技術，創新升級，顯示桃竹苗在台灣科技產業的發展地位，仍是重中之重。

市府表示，桃園已多次針對水、電、土地與交通等問題與行政院交換意見，全力配合中央相關政策，其中最重要的戰略目標就是AI產業的發展。桃園有5大優勢是發展AI的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，未來會與中央密切配合，讓台灣在AI趨勢中持續領先全球。

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