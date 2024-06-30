台塑石化：汽柴油1日起各調降0.2元
台塑石化公司今天宣布，7月1日凌晨1時起各調降汽油、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。
調整後參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95+無鉛汽油30.4元、98無鉛汽油32.4元、超級柴油26.2元。
台塑石化指出，受到市場預期夏季原油需求增加，以及以色列和黎巴嫩真主黨之間的跨境緊張局勢升級等因素影響，推升國際油價續漲，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後。自7月1日凌晨1時起，汽油每公升批售價格調降0.2元，柴油每公升批售價格調降0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。
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