台塑石化：汽柴油1日起各調降0.2元

台灣5G開台至今已滿4年，4年間，電信圈發生許多大事，不僅電信公司從5家變成3家，3G也在今年6月30日走入歷史。但不同於4G開台後的盛況，台灣5G滲透率始終只在30%左右，加上台灣大哥大、遠傳剛整併完台灣之星、亞太電信，短期內難再購買新的基地台設備，明年開始，電信設備業商愛立信、諾基亞恐將度小月，進入營運辛苦期。

2024-06-30 11:15