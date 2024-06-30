聽新聞
test
0:00 / 0:00
加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.2元
台灣中油宣布，明天、7月1日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.5元及4.9元。
台灣中油表示，因中東情勢升溫，國際油價小漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.85美元，新台幣兌美元匯率貶值0.107元，計算漲幅為1.07%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.3元及4.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.3元及4.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 曼谷置產正夯！藝人王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民
▪ 賣厝阿明／學生租屋要注意 夏季電費搞不清楚就虧大了
▪ 為了美景買14樓房子 卻因蚊蟲引來1爬蟲類嚇壞他：人生好痛苦
▪ 廖人帥台北買房失敗嘆「又貴又醜」 6點分析引網友共鳴
▪ 買小宅最無法接受哪一種缺點？ 多數人點名「它」才是關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言