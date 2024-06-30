快訊

MLB／大谷翔平開轟延長賽被敬遠 道奇內野5人陣死鬥贏球

太麻里38.6度！氣象署證實海溫達30度「正常偏高」 至少再熱7天

回到家後才發現把東西忘在飯店保險箱？空姐用「1奇招」提醒自己

新竹市關新里再登全台最富里 平均綜合所得破460萬元

中央社／ 台北30日電
新竹市關新里位於重劃區，里民多為在新竹科學園區上班的竹科人，所得收入高榮登「全台最富里」。記者張裕珍／攝影
新竹市關新里位於重劃區，里民多為在新竹科學園區上班的竹科人，所得收入高榮登「全台最富里」。記者張裕珍／攝影

竹科效應持續發威，財政部發布最新綜所稅統計專冊顯示，111年度全國最富里前5名，新竹縣、市包辦4名，新竹市東區關新里蟬聯冠軍，綜合所得總額平均數攀升至新台幣461.1萬元，中位數也高達354.3萬元，可說是全台最富有且均富的里。

財政部「111年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」近日出爐，據統計，綜所稅申報戶約663萬戶，綜合所得總額平均數以新竹市150.5萬元續居全台之冠，新竹縣以134萬元居第2名，台北市125.7萬元排名第3；台北市以外的其餘5個直轄市則落在79萬至85萬元之間。

在高科技產業驅動下，新竹縣竹北市、新竹市東區轄內部分里的平均所得，超車首都台北市大安區、信義區等，躋身全國「含金量」最高區域之列。

111年度全台前5名最富里方面，全數落在北台灣。堪稱竹科新貴集散地的新竹市東區關新里，蟬聯冠軍寶座，綜合所得總額平均數衝破460萬元大關、達461.1萬元，其他里望塵莫及，同時，中位數也高達354.3萬元，可說是全國最富有且均富的里。

這次新入榜的新竹市北區大同里，以綜合所得總額平均數388.7萬元，一舉竄升至全台第2；不過，中位數僅72.6萬元，顯見轄內所得差距之大。

第3名是新竹縣竹北市中興里，綜合所得總額平均數347.5萬元，中位數則為197.9萬元。台北市士林區永福里以平均數342.5萬元落居第4，且中位數僅73.8萬元。新竹縣竹北市東平里以平均數336萬元位列全台第5，中位數達240.6萬元。

若觀察各縣市申報的薪資所得每戶平均金額，新竹市以119萬元居冠，新竹縣108萬元追趕在後，台北市則以85萬元排在第3名；台北市以外的其餘5個直轄市則落在約54萬至63萬元之間。

若以股利所得來說，台北市平均每戶金額約44.6萬元、冠居全台，新竹市29.2萬元居次，遠高於全國平均的17.9萬元，但其餘20縣市均低於此均值。

此外，據統計，111年度約663萬綜所稅申報戶中，所得淨額為零、免繳稅者有近292.6萬戶，其中多為普通受薪階級或中低所得家戶；不過，有14戶是年所得超過500萬元以上者，反映富者不只深諳賺錢之道，也懂得透過種種節稅手段，讓自己不用繳綜所稅。

這14戶節稅有方的申報戶，包含綜合所得總額500萬至700萬元2戶、700萬至1000萬元8戶、1000萬至2000萬元2戶、2000萬元以上2戶。

針對綜合所得額高、最終需繳稅的所得淨額為「零」案件，各區國稅局會定期查核，檢視其免稅額、各類扣除額及列舉扣除額情形，以確定是否為合法節稅，維護租稅公平。

按規定，納稅義務人各項扣除額、免稅額，都可在計稅時扣抵，尤其醫藥費、捐贈扣除額，更是金字塔頂端族群常運用的節稅方式。

免稅額 綜所稅

延伸閱讀

竹市府僱員放水給廠商涉貪？ 檢廉要再調查是否收回扣

各地持續高溫！明南部地區留意較大雨勢 全台除1縣市齊飆逾36度

偵辦竹市官警收賄弊案...電子遊藝業避風頭？ 一個月內6家申請停、歇業

遭控婉拒交晴空匯資料 豐邑機構稱「全力配合」：10年前已提供市府歸檔

相關新聞

申請流程繁瑣 管理疏忽易挨罰 直聘移工16年推不動

台印度勞工合作備忘錄日前通過立法院初審，明定雙方同意推動「直接聘僱計畫」，勞動部長何佩珊說，將採直聘、仲介雙軌制，且直聘...

新竹市關新里再登全台最富里 平均綜合所得破460萬元

竹科效應持續發威，財政部發布最新綜所稅統計專冊顯示，111年度全國最富里前5名，新竹縣、市包辦4名，新竹市東區關新里蟬聯...

勞團：雙軌引進移工 直聘難

MENT台灣移工聯盟去年底發起移工大遊行，指台灣空有直聘制度，但成效不彰，反成為政府卸責、放任私人仲介壟斷移工就業市場的遮羞布...

台灣電信整併戰隱形輸家？愛立信、諾基亞明年營運不妙

台灣5G開台至今已滿4年，4年間，電信圈發生許多大事，不僅電信公司從5家變成3家，3G也在今年6月30日走入歷史。但不同於4G開台後的盛況，台灣5G滲透率始終只在30%左右，加上台灣大哥大、遠傳剛整併完台灣之星、亞太電信，短期內難再購買新的基地台設備，明年開始，電信設備業商愛立信、諾基亞恐將度小月，進入營運辛苦期。

產業追蹤／穩定供電 虛擬電廠扮要角

供電穩定是全民關注議題，台灣地狹人稠興建電廠不易，加上再生能源占比提高，須面對供電間歇性挑戰，這時可利用於電力調度、強化電網韌性的「虛擬電廠（VPP）成為重要解方。工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司日前舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請工研院、日本東芝、東京電力公司、三菱綜合研究所等專家，分享國際推動虛擬電廠作法與規畫，期盼借鏡他山之石，完善台灣虛擬電廠生態鏈。

產業追蹤／整合分散能源 訂最佳組合

電力是國家經濟發展之基石，近來台灣地震頻傳加上氣候變遷，如何確保電力系統穩定成為各界關注議題。台灣除極開發再生能源以因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。