新竹市關新里再登全台最富里 平均綜合所得破460萬元

竹科效應持續發威，財政部發布最新綜所稅統計專冊顯示，111年度全國最富里前5名，新竹縣、市包辦4名，新竹市東區關新里蟬聯冠軍，綜合所得總額平均數攀升至新台幣461.1萬元，中位數也高達354.3萬元，可說是全台最富有且均富的里。

財政部「111年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」近日出爐，據統計，綜所稅申報戶約663萬戶，綜合所得總額平均數以新竹市150.5萬元續居全台之冠，新竹縣以134萬元居第2名，台北市125.7萬元排名第3；台北市以外的其餘5個直轄市則落在79萬至85萬元之間。

在高科技產業驅動下，新竹縣竹北市、新竹市東區轄內部分里的平均所得，超車首都台北市大安區、信義區等，躋身全國「含金量」最高區域之列。

111年度全台前5名最富里方面，全數落在北台灣。堪稱竹科新貴集散地的新竹市東區關新里，蟬聯冠軍寶座，綜合所得總額平均數衝破460萬元大關、達461.1萬元，其他里望塵莫及，同時，中位數也高達354.3萬元，可說是全國最富有且均富的里。

這次新入榜的新竹市北區大同里，以綜合所得總額平均數388.7萬元，一舉竄升至全台第2；不過，中位數僅72.6萬元，顯見轄內所得差距之大。

第3名是新竹縣竹北市中興里，綜合所得總額平均數347.5萬元，中位數則為197.9萬元。台北市士林區永福里以平均數342.5萬元落居第4，且中位數僅73.8萬元。新竹縣竹北市東平里以平均數336萬元位列全台第5，中位數達240.6萬元。

若觀察各縣市申報的薪資所得每戶平均金額，新竹市以119萬元居冠，新竹縣108萬元追趕在後，台北市則以85萬元排在第3名；台北市以外的其餘5個直轄市則落在約54萬至63萬元之間。

若以股利所得來說，台北市平均每戶金額約44.6萬元、冠居全台，新竹市29.2萬元居次，遠高於全國平均的17.9萬元，但其餘20縣市均低於此均值。

此外，據統計，111年度約663萬綜所稅申報戶中，所得淨額為零、免繳稅者有近292.6萬戶，其中多為普通受薪階級或中低所得家戶；不過，有14戶是年所得超過500萬元以上者，反映富者不只深諳賺錢之道，也懂得透過種種節稅手段，讓自己不用繳綜所稅。

這14戶節稅有方的申報戶，包含綜合所得總額500萬至700萬元2戶、700萬至1000萬元8戶、1000萬至2000萬元2戶、2000萬元以上2戶。

針對綜合所得額高、最終需繳稅的所得淨額為「零」案件，各區國稅局會定期查核，檢視其免稅額、各類扣除額及列舉扣除額情形，以確定是否為合法節稅，維護租稅公平。

按規定，納稅義務人各項扣除額、免稅額，都可在計稅時扣抵，尤其醫藥費、捐贈扣除額，更是金字塔頂端族群常運用的節稅方式。

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