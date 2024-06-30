申請流程繁瑣 管理疏忽易挨罰 直聘移工16年推不動

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部推直聘制度多年，根據勞動部年初發布的調查，僅百分之十二點六家庭類雇主曾採直聘引進看護工。記者余承翰／攝影
勞動部推直聘制度多年，根據勞動部年初發布的調查，僅百分之十二點六家庭類雇主曾採直聘引進看護工。記者余承翰／攝影

台印度勞工合作備忘錄日前通過立法院初審，明定雙方同意推動「直接聘僱計畫」，勞動部長何佩珊說，將採直聘、仲介雙軌制，且直聘將採創新作法。但其實我國引進移工早就是雙軌制，在台推行十六年，根據勞動部勞動力發展署的統計，近年直聘僅占整體引進移工的比率百分之二、三，申請流程繁瑣費時、管理不小心疏忽就遭裁罰，再加上部分來源國未開放家庭看護工直聘等，都是推不動的原因。

雇主對直聘制度多一知半解

移工來台工作，必須先在母國付五至十萬元不等的仲介費，在台還須每個月向仲介支付一千五百元至一千八百元的服務費。雇主則要付仲介登記、介紹費，後續還有每年兩千元的服務費。為減輕雇主、移工負擔，勞動部二○○七年底成立直接聘僱聯合服務中心，讓雇主免透過仲介，也能自行聘僱移工。

只是根據勞動部年初發布的移工管理及運用調查，事業單位部分，百分之卅一點五雇主清楚直聘制度，百分之四十點九的雇主知悉，但仍一知半解；僅百分之二點七的雇主曾以直聘方式引進移工。

雇主直聘移工比率低 製表／葉冠妤 圖／聯合報提供
雇主直聘移工比率低 製表／葉冠妤 圖／聯合報提供

家庭類雇主部分，僅百分之廿九點一了解制度，百分之廿四點三知道、但不清楚措施，百分之十二點六曾採直聘引進看護工。

至於無論工廠或家庭類雇主，不用直聘的原因包括無後續代辦及管理服務、沒時間親自辦理、申辦文件複雜等。

實際上，勞動部雖服務十八點六萬名雇主，每年平均服務近八千名雇主、四千八百多名移工，但直聘制推行十六年來，近年直聘僅占整體引進的百分之二到三。

其中，受限部分來源國限制開放業別，近年初次招募採直聘者只有百分之零點三、零點四，大多數雇主都是原本聘僱的移工期滿，重新招募採取直聘，但占比也都只有百分之一、二左右。

直聘流程繁複，對雇主來說就像過五關、斬六將，就算申請成功，後續肩負的管理責任，也不能有絲毫怠慢。前後聘僱過十多名家庭看護工的陳小姐，過去都委託仲介辦理，直到遇到相處融洽的看護工阿妮，聘僱三年期滿時主動建議直聘，基於感謝阿妮的付出，陳小姐打了好幾通電話詢問申請程序、來回奔波遞件，卻沒想到忘記帶阿妮健檢，被罰六萬元。

陳小姐大嘆幫外籍看護工省錢，自己卻挨罰，直聘到底是幫助了誰？此後寧可花個兩、三萬元，全權交給仲介處理，避免再惹禍上身。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦坦言，國對國直聘需要來源國配合，台灣不可能一廂情願。除持續加強宣導直聘制度，預計在下半年推動精進方案，包括簡化申請流程、減少檢附文件、擴大一站式服務、增設實體臨櫃據點等，目前已評估幾處據點。

勞動部 外籍看護 移工

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