新聞眼／直聘移工 好看不好用 行政怠惰全民苦

台灣引進移工逾卅年，在台移工總數突破七十七萬人，在少子化愈來愈嚴重下，移工已成台灣不可或缺一分子，為減輕雇主、移工負擔，勞動部自二○○七年推直聘服務，卻屢遭詬病申請流程複雜、法規繁瑣、資訊不足，十六年過去，相關制度毫無改善。勞動部行政怠惰，導致直聘成了看得到卻不好用，勞動部無法苦民所苦，卻成了全民皆苦。

根據勞動部現行規定，台灣仲介可向移工收取「服務費」，移工來台第一年每月最高收一千八百元，第二年一千七百元，第三年一千五百元，且是台灣仲介須有提供服務時才能收，然而黑心仲介超收費用的新聞層出不窮，導致移工來台工作還沒領薪水，就先背了一屁股債，這也是為什麼移工團體呼籲要推國對國的直接聘僱。

國人為什麼不愛用直聘，說穿了就是嫌麻煩，才把引進聘僱、管理責任全權交仲介處理，而我國仲介存在已久，中間更有盤根錯節的政商利益關係，但若政府能主動扛責，也許仲介、移工、雇主三者間角色能更平衡。

全球缺工時代，各國瘋搶外國勞動力，新增移工來源國，為我國增添勞動生力軍是朝野眾所期盼，沒意外的話，台印度MOU應能順利通過立院這關，勞動部雖然號稱會採直聘、仲介雙軌制，只是若直聘制度未改善，最後只會淪落仲介單軌獨大。

移工團體多次訴求比照南韓的國對國直接聘僱（G to G），並指出南韓跟我國直聘最大差異在於建立了一套SPAS資訊系統，除申辦業務都能在系統上辦妥，求職、求才的勞雇資訊，也在系統上公開透明呈現。

第二個差異是政府角色，南韓交行政法人身分的「韓國人力資源發展公團」執行引進，不只國內服務窗口，也到來源國設分處，包辦移工選工、技能訓練、居留及返國項目，移工入國就業初期，人力公團也會追蹤移工適應情況。比較下來，莫怪乎移工團體譏諷我國直聘中心只剩收件功能。

其實直聘做不做得起來，資訊系統只是其一，真正關鍵在政府心態，唯有政府有心將直聘做好，才能真正還給民眾的自由選擇權。賴政府準備好扛起國家責任，把直聘做大了嗎？

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