雇主：直聘移工獨扛風險 寧找仲介

直聘制度在台推動多年，有雇主深受其害，也有雇主青睞。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍表示，直聘制好處是可免除行政程序，直接聘用原有外籍看護工，不需仲介公司介入，然而，仲介會安排看護體檢、語言訓練、基本照顧訓練，也會負責申請等行政程序，這些任務形同由雇主來負擔。

雇主俞美華，在新冠疫情嚴峻期間，打算聘外籍看護照料高齡的雙親，但當時極難申請，「根本找不到人」，加上既定印象認為直聘繁雜，因此選擇透過仲介找到一名有在台工作經驗的印尼籍移工Alice，但仲介態度極差、不耐煩，讓她感受很不好，當Alice服務屆滿三年，爸媽都希望她留下，但俞美華不想再忍受仲介，於是選擇改走直聘。

俞美華大讚直聘中心人員態度佳、解說詳細，但她也坦言，要花時間精力研究申請流程，且直聘需要自行上網申請，若不會用網路，還必須致電請直聘中心寄送紙本，填寫完後再回寄，填寫時若有疑問，就要一直打電話詢問，因申請量過大，有時電話還會打不通，移工體健若出問題，還要複檢並送衛生局備案，另也要留意移工護照、居留證有無過期。

七十七歲的陳淑珍，長年往返台灣、菲律賓經營事業，高齡九十多歲的先生需要有人照護時，透過熟人介紹，找到已在台工作九年、想轉換雇主的Grace，透過直聘接續聘僱。

陳淑珍說，相較仲介推薦的移工，無從得知來歷，透過直聘反而能自己篩選，還不用付錢給仲介，重點是，移工工作已經很辛苦，還要被仲介加收服務費、東扣西扣，很樂意替Grace節省費用。

陳小姐出於「佛心」幫外籍看護阿妮省錢，挺過前端的繁雜審請流程，卻栽在後端管理疏失。家務、工作忙碌的她，雖收到政府簡訊通知，仍忙昏頭忘記帶阿妮健檢，最後慘被開罰六萬元。她說，除非吃飽太閒，否則何必自找麻煩，省錢是外籍看護在省，直聘風險全由雇主一肩扛，此後寧可多一點錢，全權交給仲介處理。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，勞動部雖設有直聘推廣網站，但很多民眾不了解，推廣也沒很積極。部分民眾嘗試申請，也都是覺得流程很麻煩，建議政府應要向仲介公司般自營移工引進，在國內宣傳也應鼓勵民眾改變習慣。

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