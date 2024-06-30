勞團：雙軌引進移工 直聘難

MENT台灣移工聯盟去年底發起移工大遊行，指台灣空有直聘制度，但成效不彰，反成為政府卸責、放任私人仲介壟斷移工就業市場的遮羞布。移工聯盟強調，唯有國對國直接聘僱，落實就業服務站足夠的雙語人員、直聘中心一站式整合各機關文件、簡化文件流程等，才能讓勞雇雙方不需要依賴仲介，獨自完成申辦手續。

南韓採行的就是國對國直聘，但勞動部多次解釋，南韓引進移工時間較晚，也在一開始就限定國對國直聘，但台灣起初仰賴的是私人仲介制，後來才走向仲介、直聘雙軌制。

不過台灣國際勞工協會（TIWA）專員許惟棟認為，只要雙軌存在，直聘服務就長不出來，能量無法提升，當勞動部把聘僱程序弄得很困難，雇主當然不得不靠仲介幫忙，最終都是把成本轉嫁到移工身上。

他指出，南韓是透過人力公團駐點來源國，提供多語言資訊跟協助，台灣只需建立類似南韓的系統軟體，將資格符合的移工訊息上網，再透過另一個系統提供雇主選工，在南韓當地，各區也都有移工服務中心，並配置足夠通譯服務，沒道理南韓能做到政府對政府直聘，台灣做不到。

致理科大教授林國榮則認為，台灣受限外交處境，國對國直聘確實有難度，且現在人力仲介競爭激烈，許多仲介為了爭取雇主，會減免仲介費、服務費等，讓雇主更加沒有使用直聘的意願。

林國榮也提及，除非是擁有專職人資的大企業，否則中小型規模的廠場、一般家庭類雇主很難有空閒時間應付直聘手續，且大部分雇主都不願處理勞資糾紛、生活管理，透過仲介緩衝，通譯溝通，當然比較省力。

他建議，要鼓勵雇主使用直聘，除簡化流程，或許可提供經濟誘因，比如直聘雇主可減免每月繳納的就業安定費。

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