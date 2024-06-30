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核能延役修法下周排審 執政黨立委籲重視核安、核廢問題

經濟日報／ 本報綜合報導
立法院教育及文化委員會召委柯志恩將於下周排審核電延役相關法案。（本報系資料庫）
立法院教育及文化委員會召委柯志恩將於下周排審核電延役相關法案。（本報系資料庫）

核三廠1號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊，不少企業向國民黨陳情盼核能延役穩定供電，黨主席朱立倫定調以民生為念，推動核能延役法案修法，下周教育及文化委員會將排案審查。國民黨立委王鴻薇表示，修法解除核電廠須於五年前提出延役的限制，順利的話這會期送出委員會，下會期就可以三讀通過，屆時行政院不能再以現行法規及立院未通過修法為藉口，「核二、核三廠延役的球丟向行政院，行政院必須接球。」

多位國民黨立委已陸續提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第6條修正案」等版本，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉。藍委期盼在核能安全前提下，給予核電延役法律依據。

不過，相關提案一讀後遲遲沒有動靜，主因是國民黨內對是否要推動核能延役意見分歧，反對者認為，民進黨高舉「非核神主牌」，卻又解決不了電力缺口，正愁沒台階下，國民黨既然未執政，不需要幫民進黨蓋台階解套。

教育及文化委員會國民黨召委柯志恩曾一度表態不排案，在朱立倫定調後，柯態度出現大轉彎允諾排案審查。柯志恩表示，近期接觸許多年輕人反映擔心台灣電力是否足夠，核能是否延役，可以在民意殿堂好好討論，且就算核能延役修正通過，也只是讓核能延役有相關法源依據，不代表核電就可以立刻重啟，關鍵還是執政黨是否執行。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨務實面對能源議題，呼籲民進黨政府拿出態度，如果民進黨還是一副無關緊要，國民黨也不一定要三讀通過，沒必要當煞車皮。

教育及文化委員會民進黨召委林宜瑾表示，國民黨與民眾黨聯手強推的「國會擴權惡法」公然藐視民意，現在又要推動「核電惡法」與未來世代為敵，若柯志恩執意要排審核能延役法案，她第一個站出來反對。民進黨立委洪申翰表示，很遺憾國民黨講到能源政策，還是一樣只想到核電，想要延長核電使用，對核安、核廢問題也該一併重視。（記者王千豪、蔡晉宇、唐筱恬、屈彥辰）


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