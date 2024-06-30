童子賢核電主張 綠委觀望
總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢近日多次談及核能，並批評非核家園等主張，外界關注民進黨能源政策是否出現調整。民進黨人士表示，行政院、立法院民進黨團間已經討論且有明確共識，非核家園方向不會改變；至於童子賢究竟代表多少賴清德總統看法，民進黨立委尚在觀望中。
民進黨人士表示，執政黨行政部門、立院黨團立場清楚，關於核能一定要有社會共識為基礎、核能安全、核廢料處置具體解方等三個前提，才有可能再繼續討論，但目前都看不到。
民進黨人士表示，童子賢在氣候變遷委員會的定位為何，目前尚不明朗，能代表幾成賴總統對能源議題的看法，也有待觀察，加上行政部門仍在非核家園政策軌道上，因此綠營內部尚在觀望階段，縱然對童子賢發言有不同意見，但不到給壓力要求童辭去副召集人的氛圍。
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，府方回應已很清楚，童子賢並沒有得到任何授意，對於重大議題討論，當然各種聲音都予以尊重。
民進黨立委洪申翰表示，任何能源選項都可以理性討論，優點、缺點、風險都該被綜合考慮，不可能靠核能解決所有能源問題，台灣地質條件、地理環境跟人口密集狀況比其他國家特殊，不管主張擁核還是非核，都必須非常嚴肅面對這些特殊地質問題。
洪申翰指出，台灣要討論核能選項該怎麼走，必須經過最嚴謹評估跟思考，主張核電者有無負責任做法，讓大家覺得核能使用是安全的，都可理性討論。
▪ 曼谷置產正夯！藝人王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民
▪ 賣厝阿明／學生租屋要注意 夏季電費搞不清楚就虧大了
▪ 為了美景買14樓房子 卻因蚊蟲引來1爬蟲類嚇壞他：人生好痛苦
▪ 廖人帥台北買房失敗嘆「又貴又醜」 6點分析引網友共鳴
▪ 買小宅最無法接受哪一種缺點？ 多數人點名「它」才是關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言