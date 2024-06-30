碳費審議會周五召開 討論費率

為了給予排碳大戶自主減量的誘因，碳費制度正在制定中，第四次碳費費率審議會預計七月五日召開，期待在這次能首度觸及費率討論後，費率能盡速向前推進。

第三次費率審議會聚焦亞洲鄰近國家（日本、南韓及新加坡等）碳定價制度，並討論「碳費收費辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」及「自主減量計畫管理辦法」等草案。也決議在第四次會議上，請環境部氣候變遷署綜整國際碳定價資料及各界所提碳費費率建議，並參照碳費相關子法預告草案，提出不同費率情境之減量成效及衝擊影響評估。

據環境部資料，碳費費率將採階梯式向上，也就是在正式起徵碳費前兩年將設定一初始費率，二○二六至二○二八年將調升費率，二○二九至二○三○年調升至更高費率，希望提升排碳大戶減量動能。

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