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勞動基金前五月估賺5,600億 勞保基金規模衝1兆700億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金今年前五月估賺5,600億。（本報系資料庫）
勞動基金今年前五月估賺5,600億。（本報系資料庫）

近期台股表現強勁，勞動基金績效水漲船高。勞動部勞動基金運用局將在明（1）日發布截至2024年5月底最新績效，全球金融市場走揚，預計今年前五月勞動基金收益數將來到約5,600億元水準，再創歷年同期新高。

勞動基金截至今年4月底規模6兆5,127.5億元，收益數4,560.5億元，收益率為7.57%。

勞動基金運用局官員透露，5月國際股市、債市、另類資產及台股等全面走揚，預計勞動基金5月收益數將再回升，5月單月有望進帳逾千億元。

2024年以來勞動基金績效表現
2024年以來勞動基金績效表現

其中攸關勞工退休生活保障的勞保基金截至今年4月底，水位已達9,809.7億元，因政府今年度撥補金額全數到位，加上5月收益數挹注，推估勞保基金大進補，可望來到1兆700億元。

至於新制勞退基金收益也令人期待，預期截至今年5月底收益數有望突破3,700億元；2023年全年新制勞退基金大賺4,785億元，2024年前五月已經賺去年近八成收益數，2025年3月分紅可期。

勞動基金拜全球金融市場走揚，今年3月底收益數一度來4,949.6億元，創歷年同期新高，收益率8.30%，3月單月收益數2,422.1億元，歷年單月最高，表現非常亮麗。

惟4月因美國通膨仍高、以及伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，收益數回降至4,560.5億元，收益率7.57%，4月單月回吐389.1億元。

所幸國際股市、債市、另類資產及台股5月皆走揚，勞動基金收益數將會回升，不僅收復4月回吐，預估5月單月進帳千億元以上，使得截至5月底收益數有望再創歷年同期新高。

展望未來，台股近期受惠AI熱潮表現相當強勢，勞動基金運用局表示，勞動基金投資台股約二成，持股大致會跟著台股權值分配，已有很大比例在科技類股，自然會受惠AI需求。

官員表示，因高通膨、高利率、地緣政治的環境還會持續，加上今年底適逢全球主要國家選舉年，皆會為金融市場帶來紛擾，且會牽動財政及貨幣政策，因此變數多，下半年全球金融市場震盪幅度會更大。勞動基金是以獲取長期投資報酬為目標，不會因為市場短期震盪大幅調整持股。

勞動基金 台股

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