舊制勞退 企業也分紅不少

勞工對新制勞退基金每年3月分配收益多有期待，舊制勞退基金則是雇主為適用舊制勞退勞工提撥的退休金，交由勞動基金運用局代操，7.5萬企業戶也是年年分紅。以2023年為例，舊制勞退基金收益率達14.82%，比新制勞退收益率12.6%高，換言之，企業分紅更多。

截至2024年4月底止，舊制勞退基金規模1兆409.3億元，收益數755.8億元，收益率為8.82%。

2005年7月新制勞退實施前，勞工退休金係依勞基法規定，雇主依員工工作年資發給，最高總數以45個基數為限；並明定雇主要開立專戶，每月依勞工每月薪資總額2%至15%範圍內，提撥勞工退休準備金。該帳戶專款專用，所有權屬於雇主，主要是確保勞工退休時，雇主可由準備金專戶中支付。

上述企業為員工開立的退休專戶組成勞退舊制基金，早期委託台灣銀行管理運用，現改由勞動基金運用局代操，並享有不得低於2年定存利率的保證收益。

惟和勞工收益分配不同，企業專戶收益是於每年1月1日先將保證收益分到每個企業帳戶，之後再於三個月內，將舊制基金已實現收益，扣除已分配的保證收益後的半數，第二次分配到每個企業帳戶，另外未分配的半數則是做為累積賸餘，以便日後若基金收益為負，不敷支付保證收益之用，目的就是要確保勞工退休時領得到退休金。

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