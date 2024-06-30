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台灣168／今年GDP成長上修至3.77%
中央銀行指出，今年以來通膨率續呈緩步回降，且預期下半年可望續降至近2%，全年CPI年增率預估值由前一季的2.16%下修至2.12%；今年經濟成長率則是大幅上調，從前一季的3.22%上修至3.77%。
上市櫃大陸投資收益增四成
供應鏈移轉效應，上市櫃台商積極調整營運策略，助攻獲利，使2024年首季上市櫃公司在大陸投資收益攀升到1,012億元、年增四成，終結連二衰，更改寫史上同期次高紀錄。新高是2021年首季賺1,075億元。
上半年外銷接單估年增4%
經濟部發布5月外銷訂單金額488.9億美元，年增7%，連三紅，表現優於預期。經濟部預測6月外銷訂單金額490億至510億美元之間，年增11%至15%；第2季接單1,450億至1,470億美元，年增約一成，將結束連七季負成長。今年上半年接單預計年增約4%。
企業加薪追上通膨
主計總處發布2024年前四月實質經常性薪資43,133元，年增0.14%；實質總薪資63,482元，年增1.35%，皆為近三年首度正成長，意味企業加薪終於追上通膨了。
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