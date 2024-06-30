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6月外匯存底 有望續創高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行將於7月5日發布6月外匯存底餘額，預料仍有機會續寫歷史新高紀錄。央行先前公布，5月外匯存底餘額為5,728.03億美元，締造新猷，單月暴增57.84億美元；當時央行外匯局局長蔡烱民說，5月外匯存底增加主要是投資收益入帳較多、非美貨幣升值，以及央行為維持匯市秩序，進場買匯阻升。

蔡烱民指出，「5月是債券投資孳息入帳大月」，外匯存底因投資入帳的收益較多，加上主要非美貨幣多數對美元升值，以及有幾天新台幣匯率升值較多、央行進場買匯調節，這三項因素均使外匯存底增加。

蔡烱民坦言，5月台股上漲、匯市波動加劇，5月中新台幣匯率曾有三天升值逾3角，央行進場買匯調節，以維持匯市穩定。央行統計顯示，新台幣匯率5月升值1.22角，升幅為0.38%。

蔡烱民表示，外資5月大舉匯入，以現金基礎計算，扣除盈餘與股利匯出後，單月淨匯入約60億美元。

央行統計顯示，截至5月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產餘額合計為7,509億美元，創2022年1月以來、近兩年半最大紀錄。

台幣 外匯 餘額

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