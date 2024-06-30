6月外匯存底 有望續創高

供電穩定是全民關注議題，台灣地狹人稠興建電廠不易，加上再生能源占比提高，須面對供電間歇性挑戰，這時可利用於電力調度、強化電網韌性的「虛擬電廠（VPP）成為重要解方。工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司日前舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請工研院、日本東芝、東京電力公司、三菱綜合研究所等專家，分享國際推動虛擬電廠作法與規畫，期盼借鏡他山之石，完善台灣虛擬電廠生態鏈。

2024-06-30 03:00