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6月通膨率 估逾2%警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處5日將發布6月物價調查結果。 聯合報系資料照片
行政院主計總處5日將發布6月物價調查結果。 聯合報系資料照片

行政院主計總處5日將發布6月物價調查結果。預期受到6月下旬連日午後大雷雨影響，天候持續不穩，6月通膨率有可能會比5月略高一點，持續飆破2%通膨警戒線。

好不容易稍稍趨緩的通膨，5月再度升溫，CPI年增率2.24%，為近三個月新高，主因天候不穩，蔬果價格上揚，但6月氣候影響更加劇烈，又加上房價持續飆漲，恐又再進一步推升房租漲勢，多個因素皆不利於6月物價的回落。

近一年台灣CPI走勢 圖／經濟日報提供
近一年台灣CPI走勢 圖／經濟日報提供

主計總處官員表示，關於目前整體物價情勢，在商品類部分，若排除蔬菜、水果，其餘價格其實相當平穩，漲幅約在1%左右；服務類則因外食、房租還持續上漲，且具有僵固性，這部分民眾確實較有感。

其中，租屋族尤其辛苦。根據主計總處最新調查結果，5月房租類漲2.6%，是28年來最高。主計總處官員坦言，房租漲勢未收斂，使得整體物價的服務類漲幅也降得慢。

此外，房租類的通膨率續漲，也是受近年通膨率連年大於2％、住宅修繕費上揚，以及房價上漲推升房屋持有成本等三項因素影響，短期看來這三項因素尚未消失，仍將影響未來的物價走勢，需持續觀察。

至於外界關注的外食費部分，5月漲勢月增0.27%，比4月0.2%略高，漲幅擴大。主計總處官員指出，外食費上漲因素眾多，食材成本、電費、房租、人事費用等都有影響。

外食 大雷雨 通膨

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