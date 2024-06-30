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碳費審議會 有望談費率

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部。記者胡瑞玲／攝影
環境部。記者胡瑞玲／攝影

為給予排碳大戶自主減量誘因，碳費制度正在制定中，第四次碳費費率審議會預計將於7月5日召開，期待這次能首度觸及費率討論後，費率能儘速向前推進。

環境部去年底公布碳費相關架構、今年上半年更公布碳費三大子法，相關法制作業都正在進行中。由於碳費收費已有雛型，今年3月起召開的碳費費率審議委員會也有更多討論。

在第一次碳費費率審議會中，主要聚焦在碳費費率審議會運作規定，從相關任務、委員組成、到審議會運作機制與費率審議因素，也討論了碳費徵收相關子法，以及確定之後會議對於其他有關碳費費率之評估、檢討、 研究及諮詢等事項。

第二次會議聚焦國際碳稅費制度現況與價格水準、碳費課徵面向之衝擊影響評估、物價水準對碳費實施的考量探討、以及台灣碳費費率架構與擬定方法探討。由於當時碳費三子法尚未出爐，因此審議委員也決議下次會議先從相關子法開始討論。

相隔一個半月後，第三次費率審議會更聚焦於亞洲鄰近國家（日本、韓國及新加坡等）的碳定價制度，並且針對「碳費收費辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」及「自主減量計畫管理辦法」等草案規定進行討論。

第三次會議中也決議，在第四次碳費審議會上，請環境部氣候變遷署綜整國際碳定價資料、及各界所提碳費費率建議，並參照碳費相關子法預告草案，提出不同費率情境之減量成效及衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（CPI）影響等。

據環境部目前公布的審議會資料，碳費費率將採取階梯式向上，也就是在正式起徵碳費的前二年，將會設定一個初始費率，2026至2028年將會調升費率，2029至2030年將會調升至更高的費率，希望可以提升排碳大戶的減量動能，同時也啟動執行成效檢討，規劃2030年後的第二期規劃。

日本 環境部 碳費

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