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每周一勢／Q1製造業國內固定資產增購減25%
經濟部統計，2024年第1季製造業國內固定資產增購(配合國民所得統計定義不含土地)3,312億元，季減20.0%，年減25.7%。
機械及雜項設備占72% 最多
經濟部統計，今年第1季各型態製造業固定資產增購金額，以機械及雜項設備增購占72.6%最多，年減32.7%；其次為房屋及營建工程占26.7%，年增2.4%。
製造業營業收入下滑3%
經濟部統計，2024年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）達7兆2,198億元，季減10.2%，年減3.0%，減幅持續收斂。
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