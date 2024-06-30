聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾一成攤販業者 營運數位化

經濟日報／ 記者葉卉軒╱台北報導

主計總處指出，近五年來攤販數位化發展成長不少，根據調查資料顯示，2023年6月底投入營運數位化攤販計2萬8,512攤，占全體攤販數的12.22%，較2018年8月底增加8.46個百分點。主計總處官員表示，疫情是最重要因素，其中又以小吃、食品及飲料類提供行動支付，五年間成長25.5倍，是最為顯著的變化。

在投入營運數位化攤販中，有2萬6,190攤透過網路提供營業資訊，而使用行動支付及透過網路銷售者分別為9,941攤及8,974攤。

各營業類別中，以小吃、食品及飲料類投入營運數位化者1萬9,957攤，占該分類15.95%較高，且因疫情影響，提供行動支付者6,460攤，透過美食外送等網路銷售者6,939攤，五年間分別成長25.5倍、3.5倍；其他類與成衣、被服、紡織品及鞋類投入營運數位化的比率均逾一成，生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%。

主計總處官員分析，小吃購買的頻率高，如果店家能夠提供更方便的支付方式，對消費者更具誘因，再加上疫情期間，零接觸商機盛行，餐飲業紛紛與外送平台合作，攤商便順勢投入數位化。

而生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%，但主計總處官員表示，這不是太意外的結果，畢竟民眾購買生鮮食品，還是傾向實體挑選，看看蔬果品項好不好，水產品是否新鮮。

不過，數位化是社會趨勢，主計總處官員指出，調查員訪視攤販時，發現即便生鮮攤販，部分也開始透過經營line帳號等方式，以更多元的管道與消費者接觸，這也是營運數位化的表現。

生鮮 疫情 網路

延伸閱讀

小吃老店遭爆油豆腐有蟑螂 基市稽查不符衛生規範

30K作業員遇老鳥飆罵想辭職 網友建議：先找1職缺頂著

一圖分辨鎖管、軟絲、魷魚、烏賊！2道熱門小吃小卷米粉、生炒花枝，教你在家DIY煮來吃

滷肉飯、臭豆腐、蚵仔煎，哪個最肥？一圖看懂12道夜市小吃卡路里：熱量冠軍你可能常吃

相關新聞

申請流程繁瑣 管理疏忽易挨罰 直聘移工16年推不動

台印度勞工合作備忘錄日前通過立法院初審，明定雙方同意推動「直接聘僱計畫」，勞動部長何佩珊說，將採直聘、仲介雙軌制，且直聘...

攤販數量、從業人數雙降 比五年前少24%

根據主計總處最新調查顯示，2023年攤販計23.3萬攤、攤販從業人數35.7萬人，兩者分別較五年前大減23.95%、24...

勞動基金前五月估賺5,600億 勞保基金規模衝1兆700億

近期台股表現強勁，勞動基金績效水漲船高。勞動部勞動基金運用局將在明（1）日發布截至2024年5月底最新績效，全球金融市場...

勞團：雙軌引進移工 直聘難

MENT台灣移工聯盟去年底發起移工大遊行，指台灣空有直聘制度，但成效不彰，反成為政府卸責、放任私人仲介壟斷移工就業市場的遮羞布...

產業追蹤／穩定供電 虛擬電廠扮要角

供電穩定是全民關注議題，台灣地狹人稠興建電廠不易，加上再生能源占比提高，須面對供電間歇性挑戰，這時可利用於電力調度、強化電網韌性的「虛擬電廠（VPP）成為重要解方。工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司日前舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請工研院、日本東芝、東京電力公司、三菱綜合研究所等專家，分享國際推動虛擬電廠作法與規畫，期盼借鏡他山之石，完善台灣虛擬電廠生態鏈。

產業追蹤／整合分散能源 訂最佳組合

電力是國家經濟發展之基石，近來台灣地震頻傳加上氣候變遷，如何確保電力系統穩定成為各界關注議題。台灣除極開發再生能源以因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。