逾一成攤販業者 營運數位化

主計總處指出，近五年來攤販數位化發展成長不少，根據調查資料顯示，2023年6月底投入營運數位化攤販計2萬8,512攤，占全體攤販數的12.22%，較2018年8月底增加8.46個百分點。主計總處官員表示，疫情是最重要因素，其中又以小吃、食品及飲料類提供行動支付，五年間成長25.5倍，是最為顯著的變化。

在投入營運數位化攤販中，有2萬6,190攤透過網路提供營業資訊，而使用行動支付及透過網路銷售者分別為9,941攤及8,974攤。

各營業類別中，以小吃、食品及飲料類投入營運數位化者1萬9,957攤，占該分類15.95%較高，且因疫情影響，提供行動支付者6,460攤，透過美食外送等網路銷售者6,939攤，五年間分別成長25.5倍、3.5倍；其他類與成衣、被服、紡織品及鞋類投入營運數位化的比率均逾一成，生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%。

主計總處官員分析，小吃購買的頻率高，如果店家能夠提供更方便的支付方式，對消費者更具誘因，再加上疫情期間，零接觸商機盛行，餐飲業紛紛與外送平台合作，攤商便順勢投入數位化。

而生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%，但主計總處官員表示，這不是太意外的結果，畢竟民眾購買生鮮食品，還是傾向實體挑選，看看蔬果品項好不好，水產品是否新鮮。

不過，數位化是社會趨勢，主計總處官員指出，調查員訪視攤販時，發現即便生鮮攤販，部分也開始透過經營line帳號等方式，以更多元的管道與消費者接觸，這也是營運數位化的表現。

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