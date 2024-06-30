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攤販營業利潤縮水 生存不易

經濟日報／ 記者葉卉軒╱台北報導
主計總處表示，受到國人消費型態轉變影響，近五年不僅攤販數、攤販從業人員驟減，連帶平均每攤營業額及利潤也都呈現減少。（本報系資料庫）
主計總處表示，受到國人消費型態轉變影響，近五年不僅攤販數、攤販從業人員驟減，連帶平均每攤營業額及利潤也都呈現減少。（本報系資料庫）

主計總處表示，受到國人消費型態轉變影響，近五年不僅攤販數、攤販從業人員驟減，連帶平均每攤營業額及利潤也都呈現減少。

根據調查資料顯示，2022年7月至2023年6月攤販年營業收入3,954億元，平均每攤年營業收入169.4萬元，五年間減3.64%，攤販利潤也嚴重下滑，平均每攤年利潤53.3萬元，五年來不增反減，減幅7.30%，也是有調查以來最大減幅。

至於各類攤販中，以生鮮肉類平均每攤年營業收入378.9萬元、年利潤82.3萬元，居各類之冠。

主計總處指出，五年間各營業類別攤販平均每攤營業收入及利潤均呈減少，其中其他商品販賣類與成衣、被服、紡織品及鞋類受多元零售通路持續發展影響，平均每攤營業收入及利潤均減逾二成較多。生鮮食品類與小吃、食品及飲料類平均每攤營業收入僅呈微減，平均每攤利潤均減少3%至4%，減幅相對較緩。

值得一提的是，「服務類」平均每攤年營業收入雖僅約74.4萬元，但其創造利潤則有27.8萬元，在所有營業類別當中，服務類攤販的「利潤率」高達37.4%，不只高於平均值31.5%，更是所有攤販營業類別的利潤率冠軍。

至於攤數最多的「小吃、食品及飲料類」攤販，有12.5萬攤最多，占比高達五成四，也就是說，全台灣的攤販有一半以上從事小吃、食品及飲料類，競爭十分激烈，近年又受到疫情影響，2023年平均每攤年營業收入為152.5萬元，平均每攤年利潤54.5萬元，分別下滑0.91%及3.54%。且平均年利潤新台幣54.5萬元，僅與上班族的中位數年薪51.8萬元相仿，顯示攤販生存並不容易。

小吃 生鮮

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