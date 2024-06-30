攤販數量、從業人數雙降 比五年前少24%

根據主計總處最新調查顯示，2023年攤販計23.3萬攤、攤販從業人數35.7萬人，兩者分別較五年前大減23.95%、24.88%，雙創35年來最大減幅，攤販數更是有統計以來最低水準。

主計總處官員分析，主因疫情催化網購、外送平台服務加速發展，且來台旅客人數遠不及疫情前水準所致。在國人外出用餐、購物習慣皆改變的情況下，攤販數和攤販從業人數跟著銳減。

主計總處近日發布攤販經營概況調查，此調查每五年舉辦一次，自1988年起調查。以了解攤販經營現況，並結合工業及服務業普查統計，完整呈現工商產業發展全貌。調查所指的攤販，包含菜市場、夜市、地攤、推車及貨車等半固定性攤販及流動攤販。

主計總處官員指出，在23.3萬攤販中，以小吃、食品及飲料類12.5萬攤最多，占53.61%，但該類別攤販五年來減3.9萬攤也最多；其他商品（指食品、衣服及鞋類以外）販賣類減1萬攤或30.47%，則是減幅最大。

圖／經濟日報提供

按營業類別觀察，以小吃、食品及飲料類從業人數20萬或占55.86%最多；生鮮食品類（肉類、蔬菜及水果）8.9萬人或占24.88%；成衣、被服、紡織品及鞋類3.1萬人或占8.58%。

觀察五年間各營業類別從業人員變化，小吃、食品及飲料類減少6.9萬人，生鮮食品類及其他商品販賣類亦分別減少2.1萬人及1.3萬人。

另外，關於攤販從業人員各年齡層變化，主計總處資料顯示，五年間除60歲以上增加3.89個百分點，30歲以下增0.87個百分點外，其餘各年齡層都呈減少，其中又以50至59歲者減2.15個百分點較明顯。

主計總處官員分析，由於網購外送增加，很多攤販從業人員轉往外送，但60歲以上長者較難轉行，另外30歲以下因為原本從業人口就很少，這次增加比率也極低。至於全國攤販業主平均年齡為53歲，較五年前增加0.8歲。

另就性別觀察，女性業主占52.88%，高於男性的47.12%，其中40歲以上各年齡組的女性業者均高於男性，而39歲以下則以男性業主較多。

再從攤販專兼職觀察，2023年6月底專職攤販業主有21.3萬人或占91.54%，五年間增加0.31個百分點，其中僅經營一攤者有19.4萬人，占全體攤販業主的81.60%，經營二攤及以上者計2.3萬人。

至於主要從事其他非攤販工作，並兼營攤販者有1.9萬人，占全體攤販業主4.71%，而以經營攤販為主業，另兼其他非攤販工作者則有8,754人。

主計總處官員指出，觀察五年間全體攤販業主結構的變化，經營二攤及以上的專職攤販業主占比增加2.97個百分點；主要從事其他非攤販工作，並兼營攤販者占比亦增0.81個百分點；而以經營攤販為主業，另兼其他非攤販工作者占比則減1.12個百分點。

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