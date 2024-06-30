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產業追蹤／整合分散能源 訂最佳組合

經濟日報／ 張簡樂仁
虛擬電廠介紹 圖／經濟日報提供
虛擬電廠介紹 圖／經濟日報提供

電力是國家經濟發展之基石，近來台灣地震頻傳加上氣候變遷，如何確保電力系統穩定成為各界關注議題。台灣除極開發再生能源以因應淨零趨勢，也應務實地盤點電力供需兩方資源，透過整合資源規畫（IRP），並依照電力承載順序（Loading order）原則，找出最佳電力資源配置與優先使用次序。

整合資源規畫是國外常用的作法，透過分析評估模擬，將能源發展可能衍生的情境，考量環境與資源限制、政策目標與措施、技術演進等因素，通盤考量電力「供」「需」兩面資源，以長期線性規劃建立最佳電力組合。「電力承載順序」觀念則是在電力管理上，明訂出電力使用優先次序，以確保電力來源多元化，進而達到供給端與需求端的平衡。

在盤點電力資源使用配置上，當供電方因主客觀因素的緊繃現象無法在短期內緩解，各國電力專家一致認為從需求面的調整才是關鍵解方，且隨著再生能源、儲能等新興資源導入，用電戶可透過節能、自建綠電設備等不同方式參與供電，有效協助將尖峰用電有效轉移至其他時段，讓電力公司有餘力做最好的資源分配，確保供電穩定。

若將分散各地的供需資源聚合在一起，就有機會成為虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），讓用戶能夠與電力公司攜手合作，為供電穩定盡份心力。

為整合更多民間電力資源，並提高業者投入虛擬電廠意願，台電公司在2021年成立電力輔助服務交易平台，透過預測、通訊、競價、調度、監管、結算等多方技術，使電力運作結合交易機制更加完善。

此外，電力輔助服務交易平台也針對不同的電力調度情境與資源特性，規劃出四種交易商品，包括強調快速反應的調頻備轉容量、適合能量型儲能系統的電能移轉複合動態調節備轉容量、因應機組跳機、負載突增或供需預測誤差等事件、屬安全性容量待命的即時備轉容量和補充備轉容量，透過這四種不同商品組合，能有效吸引國內企業以及中小型住商用戶導入虛擬電廠，幫助供電穩定。

在串聯分散式電力資源加入虛擬電廠的行列上，國內電力廠商如安瑟樂威公司在資通訊技術就下足許多功夫，特別是利用大數據和人工智慧（AI）等技術強化數據分析，使不同資源能夠有效集中控制且最佳化，或是分析電力系統資訊執行發電以及負載預測，即時提供用戶電力調度的通知及告警。

來自義大利的廠商Enel X義電智慧能源在台聚合上百個案場，橫跨製造與服務業等各種資源，像是攜手電動機車廠商Gogoro，將全台1,000多個電池交換站視為電力資源，當有電力需求時，透過虛擬電廠技術，這些電池交換站能即時降載並在必要時饋電至電網系統。另外，國內還有多家大型工業用戶，也都透過自有的儲能系統、發電設備加入虛擬電廠。

近幾年在能源轉型的推動下再生能源蓬勃發展，民間自有電力的建置也日漸完善，台灣可運用擅長的資通訊，將AI、大數據分析等技術導入虛擬電廠，提高電力調度的精準度與效力，以電力承載順序為原則，擬定最佳電力承載優先次序，使供需雙方的每度電都能被妥善運用，如此一來，就算不興建大型電廠，也能夠幫助台灣強化電網韌性，確保供電穩定。

（作者是工研院綠能所副所長暨電網策略室主任）

供電 再生能源 電廠

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