遭電力界人士諷「靠天吃飯才能保7」 台電反擊回應

台電說明，民營和平電廠昨晚因雷擊線路停機，不過，昨天晚間夜尖峰備轉容量率依然維持在10%以上，並沒有所謂「靠天吃飯才能保7」的情況。電廠緊急維修重新起動，已在今天早上回歸供電行列，供電無虞。

中國時報報導提到，昨天晚間因雷擊造成民營和平電廠對外輸電線路跳脫，2部機無法對外送電，所幸因雨用電減少，加上晚間水力、火力發電救援，才沒讓備轉率跌破7%。電力界人士嘲諷，現在是火力全開，「用肺保7」。

台電今天透過新聞稿回應，和平電廠屬民營電廠，對外輸電線路也是該電廠所有，為確保供電穩定，台電後續將跟和平電廠共同研擬改善精進措施，防範類似事故再發生。

台電表示，將天氣預測納入電力供需預測是專業調度的一部分，有助於提前規劃和確保供電穩定。備轉容量設計旨在應對如機組意外停機等突發情況，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求，媒體報導指靠天吃飯才能保7的說法並不正確。

商品推薦