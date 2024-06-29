遭電力界人士諷「靠天吃飯才能保7」 台電反擊回應
台電說明，民營和平電廠昨晚因雷擊線路停機，不過，昨天晚間夜尖峰備轉容量率依然維持在10%以上，並沒有所謂「靠天吃飯才能保7」的情況。電廠緊急維修重新起動，已在今天早上回歸供電行列，供電無虞。
中國時報報導提到，昨天晚間因雷擊造成民營和平電廠對外輸電線路跳脫，2部機無法對外送電，所幸因雨用電減少，加上晚間水力、火力發電救援，才沒讓備轉率跌破7%。電力界人士嘲諷，現在是火力全開，「用肺保7」。
台電今天透過新聞稿回應，和平電廠屬民營電廠，對外輸電線路也是該電廠所有，為確保供電穩定，台電後續將跟和平電廠共同研擬改善精進措施，防範類似事故再發生。
台電表示，將天氣預測納入電力供需預測是專業調度的一部分，有助於提前規劃和確保供電穩定。備轉容量設計旨在應對如機組意外停機等突發情況，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求，媒體報導指靠天吃飯才能保7的說法並不正確。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言