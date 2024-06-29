立委質疑麥寮1號機延約涉違法！台電：仍可合法操作 不會超出短發電量
立委質疑麥寮燃煤電廠1號機延約涉違法，台電今天回應，依空污法規定，麥寮1號機在操作許可證展延審核期間仍可依法操作，合約合法有效，並未違法，若麥寮1號機未來無法取得、更新或展延操作許可證，台電就須終止合約。
台電今天透過新聞稿說明，麥寮1號機固定污染源操作許可證生煤用量於2015年向雲林縣政府申請展延時遭減量，導致合約期間部分電量未發足，業者因而主張不可抗力，主動提出將短發電量繼續發完。
台電基於合約穩定及履約完整性，在麥寮1號機可合法履約的前提下，同意於2025年底前補發，補發電量不會超出原受許可證變更短發的電量，若補發提早完成，合約將相應提前結束。
台電指出，近年透過能源轉型，以無碳再生能源、低碳燃氣發電作為發電主力，減少舊型燃煤機組使用，2023年台電火力機組空污排放強度較2016年大減近7成。而隨著近兩年興達1、2號機及麥寮2號機除役，以及興達3、4號轉備用，台灣的煤炭使用及空污排放預計將持續下降。
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