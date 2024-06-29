才稱7月供電無虞...花蓮和平電廠驚爆暫時停機 台電曝兇手是雷擊

針對昨晚民營和平電廠停機，台電29日說明，昨日18時左右因雷擊造成民營和平電廠對外輸電線路跳脫，雖造成電廠機組因而暫時停機，惟當晚夜尖峰備轉容量率依然維持在10%以上，並無特定人士指稱靠天吃飯才能保7的情況。經該廠緊急召集維修及運轉人員進廠重新起動，已於今早回歸供電行列，供電無虞。

台電指出，和平電廠屬於民營電廠，對外輸電線路亦屬該電廠所有，為確保供電穩定，台電後續將與和平電廠共同研擬改善精進措施，防範類似事故再發生。

台電表示，將天氣預測納入電力供需預測是專業調度的一部分，有助於提前規劃和確保供電穩定。備轉容量設計旨在應對如機組意外停機等突發情況，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求，媒體引述特定人士靠天吃飯才能保7的說法並不正確。

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