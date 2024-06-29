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全面停止力暘申請案 經濟部：若有偽造文書將請南市府共同合作釐清

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立委關切光電發展與力暘光電等議題，經濟部能源署29日表示，目前已全面停止力暘公司所有申請案件，公部門必須依法行事，特定違法行為本應負起法律責任，公務機關絕不會包庇。圖為台南七股一帶魚塭光電場。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
立委關切光電發展與力暘光電等議題，經濟部能源署29日表示，目前已全面停止力暘公司所有申請案件，公部門必須依法行事，特定違法行為本應負起法律責任，公務機關絕不會包庇。圖為台南七股一帶魚塭光電場。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

立委關切光電發展與力暘光電等議題，經濟部能源署29日表示，目前已全面停止力暘公司所有申請案件，公部門必須依法行事，特定違法行為本應負起法律責任，公務機關絕不會包庇。目前依照檢方起訴書內容，如果確實有偽造文書，將洽請南市府共同合作，釐清用地變更施作光電時，相關案件審查的法律妥適性，同時也視司法判決情況，對已通過案件作必要的合法處分。

能源署表示，過去由於農業政策改變，光電開發商在開發所謂「小兩甲」案場時，必須在2020年7月31日前，已取得地主的土地同意書，才能進行用地變更審查，經過地方政府審查通過，再向能源署申請施工許可。目前爭議案件進入司法程序，後續會依照司法判決，同時與南市府合作，共同釐清檢視是否有偽造日期、用地變更是否合法等議題。

至於立委詢問未來太陽光電的推動進度，能源署指出，太陽光電在整體能源結構的占比，受電力供需變動高度影響。近年經濟成長高，也帶動用電成長，改變了電力結構的比例，同時再生能源、特別是離岸風電案場的併網時間，也會大大影響該年度的不同再生能源的比例。

能源署說明，至於實際推動太陽光電的進度與規劃，並非純以地面型光電為主力，反而是屋頂型光電的目標量，已經提前達標原來2025年預計8GW的進度，目前完成了8.45GW。整體需要達成的20GW，則已經掌握推動案源，但後續仍要與農業、環保部門共同合作，並要遵守地方政府的規定，才能在完成原定的20GW目標外，持續增加下一個3GW的推動目標。

再生能源 太陽光電 農業

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