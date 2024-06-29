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泰鼎獲頒2024亞洲企業社會責任獎 第六度獲獎

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
泰鼎策略長吳森田(中)代表接受亞洲企業商會頒發之企業永續報告獎及永續銀獎。圖：公司提供
泰鼎策略長吳森田(中)代表接受亞洲企業商會頒發之企業永續報告獎及永續銀獎。圖：公司提供

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）28日獲頒2024亞洲企業社會責任獎（AREA）「企業永續報告獎（Corporate Sustainability Reporting Award）」。今年以2022年永續報告書獲得該國際獎項，是泰鼎第六度獲得亞洲企業商會的肯定，並因此獲得永續銀獎（Silver Emblem of Sustainability），此獎項用以表揚獲獎達六次的企業，顯示評審團對泰鼎在提升資訊透明度和持續推動永續經營的高度肯定。泰鼎並由公司策略長吳森田(中)代表接受亞洲企業商會頒發之企業永續報告獎及永續銀獎。

2022年永續報告書參考最新的全球永續性報告協會（GRI）、聯合國永續發展目標（SDGs）、氣候相關財務揭露（TCFD）框架、永續會計準則委員會準則（SASB）等國際標準規範進行編制。該報告書加強揭露利害關係人重大議題鑑別資訊，並以豐富的圖文呈現環境、社會、公司治理等重要議題的實際成果。此外，報告書亦取得國富浩華聯合會計師事務所確信，提高了永續資訊揭露的品質與可信度。

泰鼎提到，公司持續深耕公司治理、環境永續及社會參與三大方向。2022年，成立永續發展委員會，並在第六屆董事會新增一名女性董事及一席獨立董事席次，提高最高決策單位的獨立性，達成董事會性別多元化的目標。

2021年底，泰鼎提到，推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」，以提高再生能源替代比率、強化水資源管理為目標，截至2023年，自行建置的太陽能發電系統裝置容量已達5.1MW，年減碳量超過3,700噸，每月平均廢水回收率達25%。在社會參與方面，除了每年提撥公益款項回饋工廠周邊醫院、當地社區及學校，也帶領員工參與慈善路跑，至泰北偏鄉為居民架設太陽能板並改善供水系統等公益活動，具體實踐追求社會共好的永續精神。

泰鼎提到，在今年4月公布的公司治理評鑑結果中，本公司在952間上市公司中脫穎而出，首次進入前5%；在市值50億至100億元的電子類別中，也首次提升至前5%級距，成為上市印刷電路板產業唯一入榜的公司。此外，在全球性評級也受到國際肯定，去年取得晨星Sustainalytics ESG評鑑低風險評級，獲得2023年CDP水安全問卷管理等級的B評級，並多次榮獲亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，本公司將持續強化公司治理機制，深化企業永續發展策略，與利害關係人攜手合作，共創美好未來。

亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）是由非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）自2011年開始舉辦，劃分8個類別的獎項，分別為綠色領導、人力投資、健康衛生推廣、循環經濟商業領袖、社會公益發展、公司治理、企業負責任領袖獎及企業永續報告獎，評比著重於企業專案推動之相關性、可持續性、有效性與可實現性，旨在表揚推廣永續性及企業社會責任方案的企業。AREA獎橫跨19個國家、至今已累積超過3千間企業報名，累計逾500間企業入選，是一項指標性的亞洲地區CSR獎項。

太陽能發電 泰鼎

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