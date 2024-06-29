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每年有2、300人職災死亡 勞動部擬提高罰則、加強管理責任

中央社／ 台北29日電
職業安全衛生法更名上路滿10週年，然而近年每年仍有200、300人職災死亡，勞動部擬提高職安法規罰則，並加強承攬人管理責任、新增雇主罰則，盼從源頭預防職災。示意圖。記者曾吉松／攝影
職業安全衛生法更名上路滿10週年，然而近年每年仍有200、300人職災死亡，勞動部擬提高職安法規罰則，並加強承攬人管理責任、新增雇主罰則，盼從源頭預防職災。示意圖。記者曾吉松／攝影

職業安全衛生法更名上路滿10週年，然而近年每年仍有200、300人職災死亡，勞動部擬提高職安法規罰則，並加強承攬人管理責任、新增雇主罰則，盼從源頭預防職災。

國內重大職災案件不斷，根據勞動部職業安全衛生署統計，去年有300人因工作死亡，其中營造業就占半數、有151人，再往前看，111年也有320人因職災死亡，其中營建業有156人、占48.7%，是近5年最高。

為進一步降低勞工職災，勞動部職業安全衛生署計畫檢討職業安全衛生法，擬啟動修法提高罰責、加強雇主以及承攬包商的預防管理責任等。

台中捷運去年5月遭興富發建案掉落吊臂砸破隔音牆釀1死10傷，縱使造成嚴重傷亡，但依照職業安全法規，最後也僅就興富發未盡承攬管理責任而開罰最高新台幣15萬元。

後續立委也披露，興富發5年內已遭局部停工56次，開罰金額雖然破千萬元，但對於資本雄厚的建商，這樣的裁罰金額恐不痛不癢，也引起外界議論。

事實上，不僅只是中捷事故案，根據現行職業安全法規，即便是重大職災，沒有做好必要預防責任，最高都僅能開罰30萬元，若是針對承攬包商未盡的承攬管理責任，最高也僅能罰15萬元。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉指出，當發生重大職災事故時僅能開罰最高30萬元，職安署傾向裁罰金額須調高，後續可能參考工廠輔導法來進行調整，尤其是重大事故，不應只有開罰30萬元。

此外，「職災的許多問題出在源頭管理」，鄒子廉舉例，食安事件、交通事故若源頭管理不做好都容易發生重大事故，因此職安署也傾向將承攬管理責任更明確化且若遇到重大事故，源頭管理者也應有罰則。

現行職安法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取必要預防職災措施。

鄒子廉表示，過往職災發生後要開罰承攬人時，常會因法條文字有「共同作業」字眼而無法要求承攬人負擔未盡的預防管理責任，因此也研議將「共同作業」字眼拿掉，讓承攬人管理責任更明確。

另外，日前有立委認為重大職災案件發生後，職安署應公開裁罰金額，鄒子廉也說，原本職安法條文並無授權，因此這次也希望可以比照勞動基準法修法，將裁罰金額對外公布。

鄒子廉也說，職安法更名上路已10年，為了勞工安全應與時俱進檢討做調整，目前已搜集各勞檢機構意見，後續將進一步搜集學者、勞團、雇主等各界意見，後續進行內部研商，並與社會進行政策溝通凝聚共識，再啟動後續程序進行修法。

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