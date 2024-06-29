太陽光電開發 業者：須規範期限、配套措施

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
太陽光電示意圖。聯合報系資料照
太陽光電示意圖。聯合報系資料照

環境部修正再生能源「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，對於太陽光電開發案環評要求趨嚴，太陽能業者認為，讓各方檢驗光電案場是否適宜，有助於整體產業長期發展，不過新的環評審查也不能無限期，一定要規範期限加上配套措施，才可以提高行政效率，兼顧產業發展。

部分業者憂心，台灣2025年光電建置量目標進度已落後，環境部加嚴環評規定，對提升光電建置量將形成阻力，光電占能源比重的目標達陣時間恐怕持續往後遞延。

業者認為，發展再生能源是推動環境永續發展重要的政策，環評是理所當然的事，過去因少數害群之馬引發光電亂象爭議，如果環評規定從嚴，有助於洗刷太陽能光電的汙名，有助於產業長期發展。

太陽光電 太陽能 環評

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