卓揆：屏地力不佳區域 考慮設光電

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI（人工智慧）設廠，但卻排斥電廠設置，行政院長卓榮泰表示，希望各界支持國家電力開發。至於今年是否會再漲電價？卓榮泰未正面回應，僅表示今年已漲過，會考量物價穩定和民間需求、產業需要。

經濟部長郭智輝日前表示，台灣約有九個縣市在爭取輝達與超微投資，大家都要AI投資，但沒有人要做電廠，核電、太陽能、風力、火力等，都沒有人歡迎，引發討論。台電發言人、副總蔡志孟表示，電廠選址比較不容易，在特定地點選址後，希望縣市政府能支持，目前看到每個縣市政府都歡迎AI研發中心，資料處理中心來設廠，但不能只要廠商來，卻不提供相關電力基礎設備。

國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢時，則關心核三廠除役後的能源問題，指核三廠除役後預計建立的光電區占地四百公頃，預計年發電量僅三億度，要取代核三廠兩座反應爐的發電量，約需六十座。行政院應重視核三廠延役的可能性。

卓榮泰表示，核電廠四十年的壽命是政府與人民的契約，須遵守信賴原則，依法進行除役程序。據核能管制法施行細則，核三廠除役流程需耗時廿五年，期間核三廠區內不得進行其他用途。除了廠區外圍，屏東有些地力不佳的地區可考慮用來發展光電，需要進一步檢討和提供相關資料。

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