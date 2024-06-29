聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓揆：屏地力不佳區域 考慮設光電

聯合報／ 記者陳儷方吳凱中屈彥辰／台北報導

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI（人工智慧）設廠，但卻排斥電廠設置，行政院卓榮泰表示，希望各界支持國家電力開發。至於今年是否會再漲電價？卓榮泰未正面回應，僅表示今年已漲過，會考量物價穩定和民間需求、產業需要。

經濟部長郭智輝日前表示，台灣約有九個縣市在爭取輝達與超微投資，大家都要AI投資，但沒有人要做電廠，核電、太陽能、風力、火力等，都沒有人歡迎，引發討論。台電發言人、副總蔡志孟表示，電廠選址比較不容易，在特定地點選址後，希望縣市政府能支持，目前看到每個縣市政府都歡迎AI研發中心，資料處理中心來設廠，但不能只要廠商來，卻不提供相關電力基礎設備。

國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢時，則關心核三廠除役後的能源問題，指核三廠除役後預計建立的光電區占地四百公頃，預計年發電量僅三億度，要取代核三廠兩座反應爐的發電量，約需六十座。行政院應重視核三廠延役的可能性。

卓榮泰表示，核電廠四十年的壽命是政府與人民的契約，須遵守信賴原則，依法進行除役程序。據核能管制法施行細則，核三廠除役流程需耗時廿五年，期間核三廠區內不得進行其他用途。除了廠區外圍，屏東有些地力不佳的地區可考慮用來發展光電，需要進一步檢討和提供相關資料。

卓榮泰 核三廠 行政院

延伸閱讀

證實莊聲宏將接任食藥署長 卓榮泰：人事流程已在走

【重磅快評】有鬥雞總統 我們還缺愛踢館的閣揆？

賴士葆質詢要求不插話 卓榮泰：你剛剛有問我啊

彌補核三除役 卓揆：屏東地力不佳區可考慮發展光電

相關新聞

地熱開發小於2公頃 擬免環評

賴清德總統日前宣布將啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，環境部昨預告修法，針對地熱、小水力發電...

供應鏈分散布局效應 2023年外銷訂單國內生產比創新高

經濟部統計處28日公布年度外銷訂單調查統計，由於美中貿易戰促使供應鏈重組、台商往新南向國家布局等原因，2023年外銷訂單...

卓揆：屏地力不佳區域 考慮設光電

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI（人工智慧）設廠，但卻排斥電廠設置，行政院長卓榮泰表示，希望各界支持國...

全球再生能源投資不均 IEA：COP「綠能增三倍」難達標

去年COP28提出「阿聯共識」（UAE consensus），決議各國要在2030年前，把再生能源裝置容量提升為三倍。為...

賴總統提出3+1面向 不斷改善台灣投資環境

賴總統28日出席「第67屆會計師節聯歡晚會」時指出，新政府一定是以打拚經濟為優先，因為經濟還是最重要。他也多次公開說過，...

國發基金好威！八年獲利達1660億持續挹注國庫

有關媒體報導，有立委指出「過去8年國發基金很多莫名投資決策，對整個國家納稅人造成莫大損失」，國發會28日表示，此為錯誤訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。