太陽能開發 擴大環評區域 新制預計年底前上路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
太陽光電過度開發，引發綠地生態受影響的疑慮。 聯合報系資料照
太陽光電過度開發，引發綠地生態受影響的疑慮。 聯合報系資料照

環境部昨（28）日預告修正再生能源「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，增設太陽光電開發案位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位必須環評的規定。

位於山坡地的光電開發，若裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上，也必須實施環評。草案將預告60日，蒐集各界意見，新制預計今年底前上路。

太陽光電環評認定標準修正 圖／經濟日報提供
太陽光電環評認定標準修正 圖／經濟日報提供

獲賴總統延攬出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的和碩董事長童子賢，呼籲要小心規畫限制太陽能面積，以避免綠地生態受影響。太陽光電亂象多，外界質疑部分光電案場對環境產生衝擊，對此環境部在今年初開始著手修法，昨日召開「太陽光電、地熱、小水力等再生能源環評認定標準修正草案預告」說明記者會，環境部環境保護司司長蔡孟裕說，希望「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」今年底前公告施行。

此次增訂除了現行規定的重要濕地需辦環評，特定敏感區位也納入環評範圍。蔡孟裕說明，目前太陽光電得環評只在重要濕地，為了因應有效管理，環境部修法增訂位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上也應要實施環評規定。

蔡孟裕也強調，並且為了避免有人刻意分割避免需要環評情形，更增定鄰近用地面積合併或累積計算的規定。

此外，對於地熱發電，則是為鼓勵減少地面建築開發面積，草案增訂若位於自然保護區、國家公園等環境敏感區位，裝置或累積裝置容量達1萬瓩以上且申請設置面積2公頃以上應實施環評；若位於一般區域設置地熱發電機組，則將應實施環評規模由現行1萬瓩放寬為5萬瓩以上。

草案也增訂小水力發電符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認者，免實施環評規定。

此外，為鼓勵新興能源研究發展，如氫能、去碳燃氫技術等，草增增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫，也不用實施環評。蔡孟裕補充，雖目前的法規是為了要鼓勵新興能源研究發展，所以能免除環評，不過這僅限於還在試驗計劃階段者，如果要進入到商轉就需要回歸到發電設施相關的環評規定，且預告的是一個法規命令也可以隨時做滾動修正。

太陽光電 環評 野生動物保護區

延伸閱讀

環境部修正再生能源環評認定標準 113年底前上路

敏感區、山坡地設光電須環評 環團：無法解決開發爭議

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

環境部預告八項環評修正標準 今年底前上路

相關新聞

設光電場加嚴 敏感區須環評

政府近年大力推動光電開發，現行只有規定位於重要濕地的光電系統必須進入環評，導致出現侵農毀林等爭議。環境部昨天預告修法，增...

太陽光電開發 業者：須規範期限、配套措施

環境部修正再生能源「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，對於太陽光電開發案環評要求趨嚴，太陽能業者認為，讓各方檢驗光...

地熱開發小於2公頃 擬免環評

賴清德總統日前宣布將啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，環境部昨預告修法，針對地熱、小水力發電...

卓揆：屏地力不佳區域 考慮設光電

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI（人工智慧）設廠，但卻排斥電廠設置，行政院長卓榮泰表示，希望各界支持國...

台泰簽新版投資保障協定

行政院經貿談判辦公室指出，台灣與泰國歷經兩年多談判的「投資促進及保障協定」，已於今年6月27日完成簽署，重點包括投資資訊...

全球再生能源投資不均 IEA：COP「綠能增三倍」難達標

去年COP28提出「阿聯共識」（UAE consensus），決議各國要在2030年前，把再生能源裝置容量提升為三倍。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。