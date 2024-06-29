聽新聞
test
0:00 / 0:00

地熱開發小於2公頃 擬免環評

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環境部預告修法，放寬開發面積小於兩公頃的地熱發電案，不用環評。圖為宜蘭仁澤地熱發電廠。圖／台電提供
環境部預告修法，放寬開發面積小於兩公頃的地熱發電案，不用環評。圖為宜蘭仁澤地熱發電廠。圖／台電提供

賴清德總統日前宣布將啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源環境部昨預告修法，針對地熱、小水力發電等再生能源開發，以及氫能、去碳燃氫技術等新興能源試驗性計畫等，放寬免環評標準。不過前環保署副署長邱文彥認為，地熱、氫能要放多寬，都應進一步研究，規範周延度值得檢視。

環境部昨預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，增訂地熱發電位於部分環境敏感區位，設置裝置容量一萬瓩以上、或面積兩公頃以上應實施環評規定；另調整位於一般區域應實施環評規模至裝置容量五萬瓩以上。

環境部環境保護司長蔡孟裕說，地熱發電真正影響的是抽水問題，地面建築開發面積相對小，對地表影響相對小，因此放寬開發面積小於兩公頃免環評。

小水力發電部分，則增訂須符合引水點下游水量每秒兩立方公尺以上、發電後尾水放回原地面水體，並經目的事業主管機關審核確認者，可免實施環評。

此外，為鼓勵氫能、去碳燃氫技術等新興能源試驗性計畫研究發展，增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫可免環評。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳批評，每條河川都是變動的，基流量不同，在豐枯水期提供的生態功能也不同，生態基流量應透過水文資料在豐枯水期有不同的標準。

邱文彥則認為，核能爭議未解，能源不夠用，加上光電、風機也多有爭端，能多元開發綠電，把所有資源都拿來用是正確方向。但地熱、氫能要放多寬，或嚴格把關，都應進一步研究。

台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠則主張地熱環評標準應再放寬。他說，美國地熱開發案不用環評，歐盟指引也大幅縮短環評審查程序，若環評仍設定一個天花板標準，開發單位超過範圍就不想做了。他也提到，國際已認可地熱是比天然氣更乾淨、友善的再生能源，但地熱的環評認定標準卻比天然氣嚴苛，至少應放寬到跟天然氣一致。

再生能源 環境部 環評

延伸閱讀

環境部修正再生能源環評認定標準 113年底前上路

敏感區、山坡地設光電須環評 環團：無法解決開發爭議

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

環境部預告八項環評修正標準 今年底前上路

相關新聞

地熱開發小於2公頃 擬免環評

賴清德總統日前宣布將啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，環境部昨預告修法，針對地熱、小水力發電...

供應鏈分散布局效應 2023年外銷訂單國內生產比創新高

經濟部統計處28日公布年度外銷訂單調查統計，由於美中貿易戰促使供應鏈重組、台商往新南向國家布局等原因，2023年外銷訂單...

卓揆：屏地力不佳區域 考慮設光電

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI（人工智慧）設廠，但卻排斥電廠設置，行政院長卓榮泰表示，希望各界支持國...

全球再生能源投資不均 IEA：COP「綠能增三倍」難達標

去年COP28提出「阿聯共識」（UAE consensus），決議各國要在2030年前，把再生能源裝置容量提升為三倍。為...

賴總統提出3+1面向 不斷改善台灣投資環境

賴總統28日出席「第67屆會計師節聯歡晚會」時指出，新政府一定是以打拚經濟為優先，因為經濟還是最重要。他也多次公開說過，...

國發基金好威！八年獲利達1660億持續挹注國庫

有關媒體報導，有立委指出「過去8年國發基金很多莫名投資決策，對整個國家納稅人造成莫大損失」，國發會28日表示，此為錯誤訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。