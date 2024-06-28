台電瓩設計獎總獎金90萬 風機變身療癒擴香獲首獎

台電舉辦全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」，今天揭曉第24屆競賽結果，有結合風力發電概念的車用風機香氛、巧妙結合電表玻璃罩與木橫擔的造型燈飾等48件精選作品，從全台近1600件作品脫穎而出，爭搶90萬元總獎金。

台電今天舉行第24屆台電瓩設計獎頒獎典禮，由台電副總經理兼發言人蔡志孟與日目247Visualart視覺總監黃顯勛、夢想動畫創辦人林家齊、點睛設計創辦人韓世國等重量級評審團，和所有入圍的設計好手一同公布獲獎作品。

台電指出，本屆主題「WATT'S NEXT 新電敢應」，邀請參賽者從電力淨零、再生能源及生活中隨處有感的電力面向創意「來電」，競賽項目包含「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三類，吸引逾1552名設計人大展身手，角逐新台幣90萬元總獎金。

今年勇奪「創意品設計類」首獎的設計師潘妤亭說，風機是她旅遊過程的美好回憶，因而發揮巧思，將原本百米高的風機「迷你化」並結合香氛擴香，搖身成為車內療癒小物，搭配空調不插電即可自然轉動。

獲選第2名的高雄師範大學工業設計系陳宥銓則從電表玻璃罩著手，搭配電桿木橫擔製成基座，將退役材料重生為時尚燈飾，取名「承光」也象徵老物傳承、點亮未來。

「多媒體設計類」由青年高中電影電視科陳婷愉、江采恩、謝丞翰、李閎宇、曾梓熏拍攝影片「校園偵探」贏得高中職組第一名，作品採用過往少有的校園懸疑推理題材，結尾反轉連結「班班有冷氣」主題，大獲評審一致好評。

瓩設計獎邁入第24屆，台電每年透過不同競賽主題，結合電力議題與創意呈現，近10年累積逾10萬人響應，徵得超過2萬件作品。本屆得獎作品明日起至7月7日將於松山文創園區創意空間展出，後續也將規劃在捷運站曝光。

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