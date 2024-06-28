勞保局辦理預防職業病健康檢查 每年近26萬名勞工受益

預防勝於治療，為維護勞工朋友健康，勞動部28日表示，勞保局提供每年一次預防職業病健康檢查，只要是長期工作接觸噪音、游離輻射、鎳、甲醛等32類有害作業環境，最近加保年資連續滿一年，即可向勞保局提出申請。

勞動部表示，勞保局每年主動通知約1萬8,000家可能從事有害作業之投保單位健檢相關資訊，經統計，近三年平均每年約有25萬9,000餘人受檢，健檢費用約2億7,000多萬元，其中受檢人數最多者為噪音作業，約13萬9,000餘人。

勞保局表示，預防職業病健康檢查與一般健康檢查不同的地方，在於及早發現職業病初期徵兆，早日治療，以達到預防職業病之目的。因此，為落實預防成效，針對每種有害作業的特殊性進行不同檢查，例如噪音作業勞工檢查耳道及聽力，粉塵作業勞工則拍攝胸部Ｘ光、檢查肺功能。如檢查結果有異常情形，勞保局會主動發函勞工朋友前往職業醫學科追蹤檢查，經診斷確定罹患職業病，可另外申請相關給付。

勞保局特別提醒，進行健康檢查前應先向勞保局提出申請，經審查後，符合檢查資格者，勞工會收到健康檢查證明單，再持往健檢醫院受檢，如未經核發健康檢查證明單，而自行到院檢查者，勞保局無法支付該檢查費用。

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