中油7月工業大戶氣價 每立方公尺漲0.5至1元

中油今天宣布，考量照顧民生，7月民生用戶及電業用戶氣價不調整，由中油吸收；至於非電業用戶（如工業用戶），由於平均售價仍遠低於成本，每月用氣量逾100萬立方公尺用戶，每立方公尺調漲新台幣0.5元至1元。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，非電業用戶平均售價仍遠低於目前成本，差距高達每立方公尺4元以上，應適度調整其氣價以反映部分氣源成本。

此次非電業用戶（工業用戶、合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）的天然氣價格，每月用氣量在100萬立方公尺以下不調整，每月用氣量超過100萬至200萬立方公尺（含）調漲0.5元；每月用氣量超過200萬立方公尺調漲1元，調價後皆仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，此次非電業用戶的氣價調整旨在合理反映部分氣源成本，減少對工業大戶補貼，受價格影響戶數僅占全國工業用戶約1.5%；部分調漲後，估挹注中油財務4.84億元。

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