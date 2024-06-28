勞動部：發生工傷以職災身分就醫 可減免醫療費用

勞動部28日表示，勞工受僱工作期間如果遭遇職業傷病，可由所屬投保單位填發職業傷病門診單或住院申請書，並攜帶健保卡至健保特約醫療院所就診，可減免健保規定的部分負擔醫療費用，以及享有住院膳食費30日內之補助，減輕就醫負擔。

勞保局舉例說明，小葵在餐廳擔任廚師，因上班途中發生車禍致左膝撕裂傷，符合「勞工職業災害保險職業傷病審查準則」相關規定視為職業傷害，其前往醫院急診，原以健保身分就醫需自付1,000元（掛號費250元、部分負擔750元），如持有職業傷病門診單就醫，可直接減免部分負擔750元，僅需自付250元掛號費。

勞保局特別提醒，如因事出緊急致未能及時取得醫療書單，可先以健保身分看診，於就醫之日起10日內（不含例假日）或出院前，持醫療書單、醫療費用收據正本、健保卡，前往原就醫之醫療院所辦理退費；如超過10日無法到醫療院所辦理退費者，仍可在6個月內（如治療期間需較長者可5年內）向勞保局申請核退自墊醫療費用，職災醫療權益不受影響。

此外，如因職業傷病經醫師認定有醫療上需要，選用全民健保法第45條第1項所定自付差額特殊材料品項並自墊自付差額者，可一併申請核退該差額費用。

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