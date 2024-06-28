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美國商會籲 應盡速通過《美台快速雙重稅收減免法案》

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會與美台商業協會28日晚間發布新聞稿表示，共同呼籲美國國會盡速通過《美台快速雙重稅收減免法案》。

台灣美國商會表示，美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與台灣美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）於6月24日共同致函美國聯邦參議院外交委員會以及財政委員會，於此文中提及加速美台避免雙重課稅協定的重要性。

同時，美台商業協會與台灣美國商會亦誠摯感謝參議院外交委員會主席卡登（Ben Cardin）、財政委員會主席懷登（Ron Wyden），以及外交委員會首席議員里契（Jim Risch）和財政委員會首席議員柯瑞柏（Mike Crapo）等，長期對於強化美台夥伴關係展現堅定支持。

台灣美國商會表示，由於台灣在重要技術領域扮演核心角色，並且是美國重要的貿易伙伴，商業界敦促兩黨皆支持的《美台快速雙重稅收減免法案》盡速達成協議，為美國供應鏈增進競爭力，同時提升科技韌性。

台灣美國商會還提到，透過實質的避免雙重課稅協議，美國和台灣可以共同努力確保科技之進步和經濟安全。此一舉措是對美國國會《美國家庭與工人稅收減免法案》停滯不前的直接回應，進一步突顯了啟動獨立協商的必要性。商會也呼籲委員會支持參議院向美國財政部示意，著手開始進行關鍵談判，使最終協議得以在國會通過審查和表決。

台商 柯瑞 美國商會

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