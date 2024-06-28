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供應鏈分散布局效應 2023年外銷訂單國內生產比創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部統計處28日公布年度外銷訂單調查統計，由於美中貿易戰促使供應鏈重組、台商往新南向國家布局等原因，2023年外銷訂單的國內生產比率占49.1%，為11年來新高；陸港生產比率占37.8%，則是有調查以來新低；東協生產比率上升至7%，續創新高。

為瞭解外銷廠商接自海外訂單的生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，經濟部自2011年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」，2024年共調查2,826家，樣本回收98.9%。

經濟部指出，外銷訂單分別國內生產及海外生產；外銷訂單海外生產比越高，代表接單對國內投資、就業幫助不大，以2023年外銷訂單國內生產比49.1%來看，相當於每接到100美元訂單，有49.1美元是留在台灣生產，有利國內投資及就業。

經濟部指出，2023年接自海外訂單中，以國內生產比率占49.1%最高，較2022年上升0.3個百分點，為2013年以來新高，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單之國內生產比率。

其次在中國大陸及香港生產占37.8%，較2022年下降0.9個百分點，為有調查以來的新低；東協占7.0%排第三，較2022年上升1.2個百分點，續創新高，主因美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，東協成為臺商海外布局中之重要生產基地，其中以越南生產占2.6%最大。

此外，該份統計還發現，資訊通信廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極，東協則為台商擴增產線的首要選擇，新設產線亦以東協占整體新設產線家數的73.2%為最高，顯示在政府新南向政策推動下，加上東協國家具地利之便，且其人口紅利及區域關稅協定優勢，成為台商分散供應鏈布局的首選；至於產線部分移出及全部移出的地區，則以中國大陸及香港占70%為最高。

東協

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