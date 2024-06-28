核三1號機7月底除役 台電：豐德新機組加入供電無虞

7月日尖峰瞬時負載最高估達4119萬瓩，創新高。台電表示，核三1號機7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力可滿足負載需求，預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%。

夜尖峰部分，則以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於3台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率維持7%。

台電透過新聞稿說明，均會將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間原則不安排機組歲修。7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

新增機組部分，民營豐德電廠3號機（110萬瓩）將加入供電，預計中旬前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。

機組除役部分，核三1號機（95萬瓩）運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日。

台電表示，除了傳統機組，也針對再生能源及汽電共生進行發電估算，盤點日夜尖峰供電能力；同時參考氣象資料及過往負載，預測日夜尖峰最高負載，日尖峰最大供電能力可達4652萬瓩，大於日尖峰預測最高負載4119萬瓩。

至於夜尖峰最大供電能力，可達4074萬瓩，也大於夜尖峰預測最高負載3746萬瓩。

台電指出，受太陽光電助力，如近日中午時段約有800萬瓩出力，日尖峰供電無虞，備轉容量率將保持10%；因應夜尖峰時段，也將靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，夜尖峰備轉容量以280萬瓩作為準備，備轉容量率保持7%。

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