國發基金好威！八年獲利達1660億持續挹注國庫
有關媒體報導，有立委指出「過去8年國發基金很多莫名投資決策，對整個國家納稅人造成莫大損失」，國發會28日表示，此為錯誤訊息，且國發基金過往八年獲利達1,660億，穩定並持續挹注國庫。
國發會並提出二點說明，首先國發基金2016年至2024年期間獲利新台幣1,660億元，較2008年至2016年期間獲利471億元，大幅增加1,189億元，獲利成長3.5倍。
第二點說明則是，國發基金2016年至2024年直接投資35家企業，投資成本總計321.07億元。而截至2024年5月底止，累計獲配現金股利達191.39億元，目前持股市值約616.2億元，合計共807.59億元，高於投資成本約2.52倍。
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