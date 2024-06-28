川普當選助漲美通膨？台新李鎮宇：先看民主黨是否換帥

由於美東時間27日晚間9時（台灣時間28日上午9時）展開的2024美國總統大選的首場電視辯論會，川普表現明顯勝於拜登，兩位候選人民調瞬間拉大。精準預測「首戰即終戰」的台新金控首席經濟學家李鎮宇28日接受專訪，釋出最新劇本預期，認為「民主黨換帥可能性，看這三天」。

李鎮宇認為「市場論川普當選，加劇美通膨」論點，太超前，中間還有相當多變數，認為短時間還有兩大劇本可能性登場，關鍵就是這三天的民調，因為會不會換人選，還得看民調。

第一劇本走「民主黨換帥」。李鎮宇說，辯論會後三天內才會公布民調，拜登表現失常後，民主黨內部壓力釋放，陣前換將一定是呼聲大起，假設這三天民調波動較選前超過3％，民主黨勢必將會請求換人選，依照目前情況，8月19日民主黨會員大會前就可以換人，而下一個可能人選，就是曾經擔任美國第44任總統、民主黨籍的歐巴馬。

李鎮宇說，電視辯論會對候選人形象影響很大，過去美國史上首場辯論會，尼克森與甘迺迪表現落差，成為選戰勝敗關鍵，今日拜登在辯論會上，連嘴巴都沒閉起來，假設被剪成影片放送，對拜登衝擊更大。

李鎮宇認為，民主黨陣前換將一定是呼聲大起，問題是民主黨內缺乏全國性知名人物，如果觀望拜登崩跌最多的非裔與拉美選票，想要挽回頹勢，歐巴馬是最好的人選。

他解釋，民主黨面對這波美國通膨處理太差，通膨升溫對有錢人沒影響，但對包括非裔衝擊很大，也等同非裔民族的票將大量流失，擁有非裔血統的歐巴馬「可以救，看他意願」。

假設歐巴馬願意出戰，下半年聚焦川普對抗歐巴馬，不一定川普會輕鬆贏得美國總統大選，意表民主黨也不一定會輸。

第二劇本走「民主黨民調不崩盤」。不崩盤前提下，拜登可以撐下去，也可以觀望後續民主黨民調是否可以再往上走，也就是「這三天就是關鍵」。

而展望美國未來降息時間點，李鎮宇認為，9月仍有降息可能性，但考量政治因素，假設第3季降息，川普勢必拿來攻擊，比較可能在年底啟動降息，同時觀望今天晚上公布的個人消費支出物價指數（PCE）數據，如果高於預期，則更可能延宕到12月降息。

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