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陳金德：加速拚社宅 1個月內盤點低度利用閒置土地

中央社／ 台北28日電

行政院政務委員陳金德今天說，為加速達成包含直接興建社宅在內的「百萬租屋家庭支持計畫」，已經要求各部會持續盤點低度利用或閒置用地，提供內政部1個月內完成評估。

陳金德今天透過臉書表示，總統賴清德宣示8年要達成「百萬租屋家庭支持計畫」，其中社宅目標預計達成50萬戶，包含直接興建及包租代管，目前截至5月底已達18萬戶，可望年底完成20萬戶目標。

為了再擴充社宅興建量能，陳金德說，他今天主持「提升社會住宅用地供給事宜」會議，要求各部會持續盤點低度利用或閒置用地，提供給內政部1個月內完成評估，同時建議部分單位的老舊宿舍、廳舍等若有改建需求，可以一起提報，讓內政部以更多元方式取得社宅用地。

陳金德表示，社會住宅的興建不僅是單一部會任務，更需要各部會及國營事業單位全力相助，不論是可以提供用地或提供相關工程技術，大家一起動起來，加速滿足租屋與青年族群住居需求，實質減輕民眾居住負擔。

8年「百萬租屋家庭支持計畫」，是指目標8年達成直接興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶及租金補貼50萬戶。

內政部 社宅 陳金德

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