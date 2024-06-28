快訊

日本「森永小饅頭」疑混入動物糞便 食藥署急查6輸入業者

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

盛夏電力盤點 台電：有充分準備、備轉容量至少7％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
7月尖峰負載最高預估達4119萬瓩，創歷史新高，台電表示已做好準備，備轉容量率至少7％。圖／台電提供
7月尖峰負載最高預估達4119萬瓩，創歷史新高，台電表示已做好準備，備轉容量率至少7％。圖／台電提供

新北、高雄昨天接力跳電，高溫酷暑沒有冷氣也沒有電風扇，實在難熬，即將進入更熱的7月，台電供電能力準備好了嗎？台電今（28）日說明7月供電狀況，預測日尖峰瞬時負載最高將來到歷史新高4119萬瓩，日尖峰備轉容量率將保持10％，夜尖峰備容量率保持7％。

台電表示，面對7月盛夏高溫帶來的高用電需求，日尖峰瞬時負載最高將達4119萬瓩、突破歷史新高，為此台電也已充分準備、足以因應。隨著核三1號機將於7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求。

台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰備轉容量率保持7%；白天有太陽光電，近中午時段提供800萬瓩的出力，日尖峰供電無虞，夜尖峰時段則運用抽蓄發電、時間電價、需量反應等彈性措施，以280萬瓩作為準備，維持7％的備轉容量率。

台電已將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間不安排機組歲修，則7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

新增機組的部分，裝置容量110萬瓩的民營豐德電廠3號機將加入供電，預計7月中旬之前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。機組除役部分，裝置容量95萬瓩的核三1號機運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日，據核安會資料，核三廠1號運轉發電已降至92％。

供電 備轉容量率 台電

延伸閱讀

AI 科技大廠來台水電問題如何解？台電、水利署這樣說

台電7月供電狀況 日尖峰備轉容量率將保持10%、夜尖峰7%

住商型自動需量反應遭疑缺電 台電說了與缺電的距離

爭取AI大咖設廠 但電廠不要來？台電：有規畫增建電廠

相關新聞

台電7月供電狀況 日尖峰備轉容量率將保持10%、夜尖峰7%

有關7月的供電狀況，台電28日表示，7月供電無虞，日尖峰備轉容量率將保持10%、夜尖峰7%。

AI 科技大廠來台水電問題如何解？台電、水利署這樣說

隨著AI科技應用暢旺，多家AI科技大廠紛紛來台投資，各縣市更是積極爭取大廠投資，但水、電問題該如何解決？對此，台電副總經...

國發基金好威！八年獲利達1660億持續挹注國庫

有關媒體報導，有立委指出「過去8年國發基金很多莫名投資決策，對整個國家納稅人造成莫大損失」，國發會28日表示，此為錯誤訊...

盛夏電力盤點 台電：有充分準備、備轉容量至少7％

新北、高雄昨天接力跳電，高溫酷暑沒有冷氣也沒有電風扇，實在難熬，即將進入更熱的7月，台電的供電能力準備好了嗎？台電今（2...

楊志清升任經濟部產業發展署長 力推政策三箭

新上任的經濟部產業發展署長楊志清28日表示，上任後將力推政策三箭，包括：未來持續以數位化、低碳化雙軸推動轉型，落實AI產...

輔導花東產業升級 經濟部以AI與低碳為主軸推東創計畫

經濟部東部產業技術服務中心深耕15年，服務超過2700家次、推廣逾1500項特色產品，今天辦成果展並宣布將擴大東創計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。