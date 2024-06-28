盛夏電力盤點 台電：有充分準備、備轉容量至少7％

新北、高雄昨天接力跳電，高溫酷暑沒有冷氣也沒有電風扇，實在難熬，即將進入更熱的7月，台電的供電能力準備好了嗎？台電今（28）日說明7月供電狀況，預測日尖峰瞬時負載最高將來到歷史新高4119萬瓩，日尖峰備轉容量率將保持10％，夜尖峰備容量率保持7％。

台電表示，面對7月盛夏高溫帶來的高用電需求，日尖峰瞬時負載最高將達4119萬瓩、突破歷史新高，為此台電也已充分準備、足以因應。隨著核三1號機將於7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求。

台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰備轉容量率保持7%；白天有太陽光電，近中午時段提供800萬瓩的出力，日尖峰供電無虞，夜尖峰時段則運用抽蓄發電、時間電價、需量反應等彈性措施，以280萬瓩作為準備，維持7％的備轉容量率。

台電已將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間不安排機組歲修，則7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

新增機組的部分，裝置容量110萬瓩的民營豐德電廠3號機將加入供電，預計7月中旬之前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。機組除役部分，裝置容量95萬瓩的核三1號機運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日，據核安會資料，核三廠1號運轉發電已降至92％。

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