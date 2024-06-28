楊志清升任經濟部產業發展署長 力推政策三箭

新上任的經濟部產業發展署長楊志清28日表示，上任後將力推政策三箭，包括：未來持續以數位化、低碳化雙軸推動轉型，落實AI產業化；也規劃延長產創條例第10條之1，並納入AI和淨零低碳設備，拚下會期送入立法院審議；以及強化供應鏈串接和連結。

經濟部產業發展署今舉辦新任署長布達宣誓暨交接典禮，楊志清致詞時做了以上表示。

楊志清提出三項重點工作目標。首先，將持續推動數位化、低碳化雙軸轉型，疫後條例推行至今已有一段時間，產業轉型根本是數位化，能替各行各業在未來引進AI應用奠定基礎，未來也將持續推廣AI產業普及和應用。

第二，將繼續與產業界、公協會溝通和努力，由於業界反映需求，目前已規劃延長產創條例第10條之1，除了原有的5G、資安等項目，也規劃納入AI和淨零低碳設備，也將與財政部溝通、說明，盼在穩定就業的同時，發揮帶動經濟成長的效果，預計下會期送立法院審議。

第三，則是強化供應鏈鏈結。楊志清表示，國際供應鏈和國內中小企業可以串接、連結，台灣有眾多中堅企業，可以跨域連結，包括台灣ICT、自行車和汽車零組件等產業，石化、工具機產業則可以和半導體產業等合作，將繼續推動跨業結合。

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