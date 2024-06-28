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AI 科技大廠來台水電問題如何解？台電、水利署這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
AI科技應用暢旺。示意圖／ingimage
AI科技應用暢旺。示意圖／ingimage

隨著AI科技應用暢旺，多家AI科技大廠紛紛來台投資，各縣市更是積極爭取大廠投資，但水、電問題該如何解決？對此，台電副總經理蔡志孟28日表示，台電有規畫增建電廠；水利署長賴建信也指出，AI算力中心散熱仰賴冷卻水，所需用水無虞。

近期AI科技相關大廠，包括輝達、超微等紛紛宣布加碼投資台灣，經濟部長郭智輝日前在美國受訪時提到，大家都要AI投資，卻沒有人歡迎電廠建設，各種發電都沒人要。行政院長卓榮泰28日受訪時呼籲國人，支持國家電力開發，強調政府會負起責任，讓電廠建設如期上路，確保供電穩定。

台電28日舉行第24屆瓩設計獎頒獎典禮時，副總經理蔡志孟也被問到，AI發展造成用電挑戰，是否建議各縣市都要設立電廠。蔡志孟表示，台電確實規劃在不同地區增建電廠，但因電廠選址本就不容易，若選址地點確定以後，也希望各界支持，尤其現在看各縣市紛紛歡迎AI研發中心、資料處理中心到當地投資，但不能只要這些廠商，而不要電力基礎設備。

蔡志孟表示，「院長是希望我們的餅做的越來越大，讓每個地方電、水，都供應非常足」，台電也會陸陸續續來配合興建各個不同的電力建設，會讓它一個一個地慢慢來興建起來。

關於AI用水，水利署長賴建信接受「官我什麼事」專訪，暢談AI供水需求、水利建設推動等議題時指出，AI產業用水主要用在算力中心伺服器散熱，冷卻水除可循環使用，水質要求也不像一般飲用水那麼高，目前評估AI發展所需用水量無虞。

賴建信還提到，台灣所有城市現階段用水都是供給大於需求，目前評估AI產業所需用水，主要應用在資料處理和算力中心的伺服器，而冷卻水質不但可循環使用，水質要求也不像飲用水那麼高，以目前AI發展來看「不用擔心」，但水利署也會持續「多找水」，提升備援能力。

AI 電廠

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