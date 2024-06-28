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數發部攜手公民團隊 促成地方政府創新服務

中央社／ 台北28日電

數發部今天表示，今年公民科技試驗場域計畫，已成功媒合桃園與台東地方政府公民團體，促進公共服務數位轉型，今年下半年也規劃「跨境公民科技試驗場域」，預計明年擴大號召全球夥伴參與，展現台灣的創新社會環境。

數發部自2023年創建「公民科技試驗場域」，邀公民科技社群團隊與地方政府合作，共同開發數位公共服務，加速推動智慧政府。

數發部今天發布新聞稿指出，公民科技試驗場域已成功媒合桃園、台東地方政府與公民團體，包括由台美社會新鮮人組成「早苗科技行動隊」與桃園市政府共同建置「兒童早療聯合評估門診線上預約及查詢系統」，及中原大學研究團隊「減碳慢食小餐館」與台東縣政府偕同開發「低碳餐食碳排放計算工具平台」。

桃園市政府婦幼發展局說明，疫情過後，發展遲緩兒童人數攀升，為把握0到6歲治療黃金期，透過數發部與公民團體協助，導入數位科技優化流程，希望提供民眾充分指引，並建置公開資源平台協助家長，提高篩檢、通報、聯合評估及安排療育的服務品質。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，希望透過創新應用工具扶植在地低碳產業，率先建立低碳餐飲產業鏈典範。台東縣近年以「慢經濟」為施政主軸，建立適合觀光、慢活及宜居的低碳永續城市和產業，縣府透過跟數發部合作，專注設計食材碳排放計算標準，實踐產地到餐桌的利害關係人碳排追蹤，以利推動「慢食餐廳」認證和有機友善農業。

數發部表示，總統賴清德期許透過「開源共享」鼓勵公民科技社群與產業合作，促進台灣產業發展與人才培育。數發部將依循台灣公共程式（public code）政策，預計9月把公民科技試驗場域開發成果上架到公共程式平台，對外提供民眾、產業與各級政府機關共同檢視與運用。

公民團體 台東 地方政府

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