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台電7月供電狀況 日尖峰備轉容量率將保持10%、夜尖峰7%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電28日表示，7月供電無虞。圖／報系資料照
台電28日表示，7月供電無虞。圖／報系資料照

有關7月的供電狀況，台電28日表示，7月供電無虞，日尖峰備轉容量率將保持10%、夜尖峰7%。

台電指出，面對7月盛夏高溫帶來的高用電需求，預測日尖峰瞬時負載最高將達4,119萬瓩、突破歷史新高，為此台電也已充分準備、足以因應。此外，隨核三1號機將於7月底依法除役，也已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求。

台電預估7月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰也以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於三台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率保持7%。

台電說明，台電均會將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間原則不安排機組歲修，7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

新增機組的部分，民營豐德電廠3號機(110萬瓩)將加入供電，預計中旬前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。機組除役部分，核三1號機(95萬瓩)運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日。

除了傳統機組之外，台電還提到，也將針對再生能源及汽電共生進行發電估算，盤點日夜尖峰供電能力；同時參考氣象資料及過往負載，預測日夜尖峰最高負載。日尖峰最大供電能力可達4,652萬瓩，大於日尖峰預測最高負載4,119萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4,074萬瓩，大於夜尖峰預測最高負載3,746萬瓩。

台電指出，受太陽光電助力，如近日中午時段約有800萬瓩出力，日尖峰供電無虞，備轉容量率將保持10%；因應夜尖峰時段，也將靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，夜尖峰備轉容量以280萬瓩作為準備，備轉容量率保持7%。

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