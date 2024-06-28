國土署：租金補貼及包租代管核定超過65萬戶

國土管理署28日指出，中央為照顧各年齡層租屋民眾的居住需求，2024年持續推動租金補貼及社宅包租代管政策，給予居住支持與協助。租金補貼自2023年7月受理申請至2024年5月底止，已核定54萬戶，另社宅包租代管自2017年開辦至今年5月底止，已累計媒合11.1萬戶，總計超過65萬戶。未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將持續推動相關居住政策，以提供適宜的居住選項供民眾選擇。

國土管理署進一步說明，租金補貼支持18歲以上至39歲青年族群共有28.4萬戶，在社宅包租代管部分也協助超過4.5萬戶，中央政策大量協助青年居住需求，總受益戶數近33萬。現階段就租金補貼及社宅包租代管之核撥與媒合成果，青年族群受惠比例分別為總核定戶數52%及媒合率逾41%以上，可明顯看出對於青年及年輕家庭實質減輕居住負擔，在此居住政策的支持下，能繼續勇敢追夢並讓生活有更多不同選擇。

國土管理署指出，除照顧青年族群外，考量國內社會人口結構改變並邁入高齡社會，政府全方位照顧年長者的居住需求及積極解決老年人租屋歧視，已透過租金補貼加碼，及在社宅包租代管4.0計畫中放寬「長者得跨縣市換居」及「私宅換公宅服務」等規定，以提升長者換居意願並提供租屋媒合協助。目前65歲以上現領有租金補貼的長者共核定4.7萬戶，約8%；社宅包租代管部分，累計媒合有1.4萬餘戶，媒合率近13%，政府從減輕長者租金負擔到租屋協助皆有考量，就是要讓長輩能有一個安心居住處所。

國土管理署最後表示，國家推動住宅政策就是一種社會投資，從目前執行的各項政策成果來看，的確實質幫助逾半青年族群與長者的居住需求，未來將持續推動直接興建社宅、租金補貼及社宅包租代管等多元居住協助，並與地方政府及國家住都中心合作精進各項住宅政策，以滿足及照顧全齡的居住需求。

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