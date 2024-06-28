快訊

中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

國土署：租金補貼及包租代管核定超過65萬戶

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

國土管理署28日指出，中央為照顧各年齡層租屋民眾的居住需求，2024年持續推動租金補貼及社宅包租代管政策，給予居住支持與協助。租金補貼自2023年7月受理申請至2024年5月底止，已核定54萬戶，另社宅包租代管自2017年開辦至今年5月底止，已累計媒合11.1萬戶，總計超過65萬戶。未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將持續推動相關居住政策，以提供適宜的居住選項供民眾選擇。

國土管理署進一步說明，租金補貼支持18歲以上至39歲青年族群共有28.4萬戶，在社宅包租代管部分也協助超過4.5萬戶，中央政策大量協助青年居住需求，總受益戶數近33萬。現階段就租金補貼及社宅包租代管之核撥與媒合成果，青年族群受惠比例分別為總核定戶數52%及媒合率逾41%以上，可明顯看出對於青年及年輕家庭實質減輕居住負擔，在此居住政策的支持下，能繼續勇敢追夢並讓生活有更多不同選擇。

國土管理署指出，除照顧青年族群外，考量國內社會人口結構改變並邁入高齡社會，政府全方位照顧年長者的居住需求及積極解決老年人租屋歧視，已透過租金補貼加碼，及在社宅包租代管4.0計畫中放寬「長者得跨縣市換居」及「私宅換公宅服務」等規定，以提升長者換居意願並提供租屋媒合協助。目前65歲以上現領有租金補貼的長者共核定4.7萬戶，約8%；社宅包租代管部分，累計媒合有1.4萬餘戶，媒合率近13%，政府從減輕長者租金負擔到租屋協助皆有考量，就是要讓長輩能有一個安心居住處所。

國土管理署最後表示，國家推動住宅政策就是一種社會投資，從目前執行的各項政策成果來看，的確實質幫助逾半青年族群與長者的居住需求，未來將持續推動直接興建社宅、租金補貼及社宅包租代管等多元居住協助，並與地方政府及國家住都中心合作精進各項住宅政策，以滿足及照顧全齡的居住需求。

租屋 租金補貼

延伸閱讀

住都中心：多元籌資興建社宅 發行永續債券研議中

百萬社宅變「租屋」？ 內政部：鼓勵蓋社宅

大陳單元7都更魔鬼藏細節 民代氣炸批新北市府「很糟糕！」

遭質疑房價高漲 卓榮泰：政府不打房只打「炒房」

相關新聞

輔導花東產業升級 經濟部以AI與低碳為主軸推東創計畫

經濟部東部產業技術服務中心深耕15年，服務超過2700家次、推廣逾1500項特色產品，今天辦成果展並宣布將擴大東創計畫，...

經濟部「東創計畫」15年成果豐碩 力推產業智慧創新

經濟部28日舉辦東部產業技術服務中心15週年成果展暨「漫遊縱谷 愛在花東」記者會。15年來，經濟部東部產業技術服務中心累...

防止房東亂收電費 內政部修定型化契約7月中旬上路

內政部28日指出，為促進租屋電費計收合理公平及資訊透明，修訂租屋定型化契約，5月16日報行政院核定，今日經行政院消費者保...

彌補核三除役 卓揆：屏東地力不佳區可考慮發展光電

行政院長卓榮泰今（28）日赴立法院備詢。國民黨立委蘇清泉提到核三廠除役後，預計建立的光電區占地400公頃，但年發電僅3億...

AI算力中心散熱仰賴冷卻水 水利署：所需用水無虞

供水穩定攸關未來AI產業發展，水利署長賴建信指出，AI產業用水主要用在算力中心伺服器散熱，冷卻水除可循環使用，水質要求也...

杜絕房東超收電費 卓榮泰：7月完成租屋定型化契約

4月調漲電價後，出現房東超收電費問題。行政院長卓榮泰今天表示，會和內政部聯繫，至於7月能否上路，卓說，「一定在這時程完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。