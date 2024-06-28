八仙山微水力發電站 綠能示範年減逾2.7噸碳排

林業保育署台中分署運用八仙山國家森林遊樂區內十文溪水位落差，打造微水力發電站，年發電量約5500度，每年可減少逾2.7噸碳排量，打造國家森林遊樂區首座水力綠能示範區。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，台中分署長張弘毅表示，八仙山國家森林遊樂區的微水力發電設施，打造過程對環境的擾動降到最低，減少衝擊周遭生態，供電可配合水量及設施調配機制穩定供應，不受天候影響，節能、環保，更體現當代韌性永續綠能價值。

台中分署說明，日治時期大正10年（西元1921年），水量豐沛的十文溪旁當時就設置發電所，供應八仙山3座遇送木材的伏地索道及製材工廠運轉及照明電力。時過百年，十文溪溪水依舊豐沛且常年不斷，是興建水力發電站的優選場址。

為有效利用再生能源，採用小型、分散式、友善環境的微水力發電站，發電機組設置容量為2.4kW（千瓦時），發電效益預估每年最大發電度數可達約5500度，且其發電過程零廢棄物、零碳排，依電力排碳係數計算，每年可減少約2.7噸碳排量，以落實淨零碳排目標。

水力發電所產生電力，主要供給緊鄰十文溪畔的竹構美學公廁浮竹軒，其屋頂使用全竹構造，營造出明亮舒適的半戶外空間，四周牆體以夯土逐層堆疊成牆，形塑石頭與土地沉穩的意象，是國內首座結合竹構及夯土牆的美學公廁，搭載水力發電的綠能，「綠電」與「竹構」共譜淨零碳排新樂章。

除打造全台國家森林遊樂區首座水力綠能示範區，為讓更多學子了解森林與水資源運用的連結，台中分署八仙山自然教育中心也設計「小水滴的旅行」教案，期望成為落實淨零碳排，實踐永續ESG行動典範綠能園區。

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