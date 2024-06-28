八仙山微水力發電站 綠能示範年減逾2.7噸碳排
林業保育署台中分署運用八仙山國家森林遊樂區內十文溪水位落差，打造微水力發電站，年發電量約5500度，每年可減少逾2.7噸碳排量，打造國家森林遊樂區首座水力綠能示範區。
林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，台中分署長張弘毅表示，八仙山國家森林遊樂區的微水力發電設施，打造過程對環境的擾動降到最低，減少衝擊周遭生態，供電可配合水量及設施調配機制穩定供應，不受天候影響，節能、環保，更體現當代韌性永續綠能價值。
台中分署說明，日治時期大正10年（西元1921年），水量豐沛的十文溪旁當時就設置發電所，供應八仙山3座遇送木材的伏地索道及製材工廠運轉及照明電力。時過百年，十文溪溪水依舊豐沛且常年不斷，是興建水力發電站的優選場址。
為有效利用再生能源，採用小型、分散式、友善環境的微水力發電站，發電機組設置容量為2.4kW（千瓦時），發電效益預估每年最大發電度數可達約5500度，且其發電過程零廢棄物、零碳排，依電力排碳係數計算，每年可減少約2.7噸碳排量，以落實淨零碳排目標。
水力發電所產生電力，主要供給緊鄰十文溪畔的竹構美學公廁浮竹軒，其屋頂使用全竹構造，營造出明亮舒適的半戶外空間，四周牆體以夯土逐層堆疊成牆，形塑石頭與土地沉穩的意象，是國內首座結合竹構及夯土牆的美學公廁，搭載水力發電的綠能，「綠電」與「竹構」共譜淨零碳排新樂章。
除打造全台國家森林遊樂區首座水力綠能示範區，為讓更多學子了解森林與水資源運用的連結，台中分署八仙山自然教育中心也設計「小水滴的旅行」教案，期望成為落實淨零碳排，實踐永續ESG行動典範綠能園區。
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言